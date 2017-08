MATRÍCULAS DO SERTEP COMEÇAM NESTA SEMANA

O Serviço Educacional Técnico e Profissionalizante (Sertep) inicia na próxima quarta-feira (2), o processo de matrículas para os 38 cursos gratuitos do segundo semestre deste ano. O cronograma de cada disciplina também está disponível no site da instituição (http://sertep.blogspot.com.br/). O projeto social é ligado a Associação Ação Social Pela Vida (ASSV), onde mais de 100 mil alunos já passaram, desde 1997, com cursos totalmente gratuitos.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas apenas de forma presencial na sede do Sertep, localizado na avenida Livramento, 285, bairro Veneza II, em Ipatinga. As matrículas serão sempre entre 8h e 17h, entre os dias 1 e 3 de agosto, por ordem de chegada, com vagas limitadas.

Para o dia 1º, o cadastro será apenas para os alunos egressos do semestre anterior, ou seja, nos primeiros seis meses de 2017. Já no dia 2, a inscrição é voltada para os estudantes novatos para AutoCad, Corel Draw, Digitação, Excel Avançado, Informática, Manutenção de Computadores e Web Designer. No dia 3, será a vez da matrícula para alunos novatos em todos os outros cursos.

NOVIDADES

Ao todo, são 38 cursos profissionalizantes nas mais diferentes modalidades, desde artesanato até desenho mecânico. A novidade neste semestre são os cursos de Biscuit aperfeiçoamento e Práticas de Saúde Bucal. Todos os cursos são presenciais com duração de quatro meses.

SERVIÇO

Os interessados devem levar alguns documentos para a inscrição, sendo carteira de identidade ou certidão de nascimento, CPF e comprovante de endereço. A idade mínima para cada curso varia conforme o curso, indo de 15 a 18 anos, conforma a modalidade. Não há limite máximo de idade. Os cursos são abertos para pessoas de toda a região do Vale do Aço, mas não há ajuda de custo de transporte.

As vagas são limitadas. Mais informações estão disponíveis no site do Sertep (http://sertep.blogspot.com.br) ou no telefone (31) 3822-9388.