JUVENIL DO TIMÓTEO LIDERA HEXAGONAL DO MINEIRO

O Timóteo Esporte Clube enfrentou no último sábado (8), em Contagem, o Rubro Negro, pela terceira rodada do hexagonal final da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Apesar das dificuldades encontradas com o gramado sintético, a equipe Sub-17 venceu por 1 a 0 e assumiu a liderança do torneio.

O time Sub-17, do técnico Flaviano Morais, teve várias chances de abrir o marcador, mas o goleiro adversário evitou o gol da equipe de Timóteo. Porém, na reta final de jogo, o meia-atacante Nathan dominou bola na intermediária e acertou um belo chute no gol, decretando a vitória do Timóteo por 1 a 0.

O resultado deixou o time Juvenil na liderança do hexagonal, com 7 pontos. O time segue invicto no hexagonal e com a melhor defesa, que ainda não foi vazada nesta fase. Já a equipe Infantil, comandada por Rogério Junio, foi derrotada por 2 a 0 e segue em busca da reabilitação na competição.

Na classificação conjunta do hexagonal final, o Timóteo ocupa a terceira colocação, atrás de Novos Horizontes e Democrata-SL. Os três primeiros garantem vaga na primeira divisão em 2018.

Com a pausa no campeonato, devido a Taça BH Sub-17, os atletas do Timóteo se dedicam aos treinamentos para retornarem ao certame no dia 29 de julho, quando enfrentarão o Novos Horizontes, no campo do Acesita.