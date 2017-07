IPATINGA TERÁ MARATONA FOTOGRÁFICA

A Galeria Hideo Kobayashi, localizada no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, apresenta até o dia 26 de agosto, a exposição “Mundo, Imagem, Mundo” que fez parte da programação do Festival Internacional de Fotografia (FIF) – 2015. Além da exposição, o FIF promove outra atividade em Ipatinga: a Maratona Fotográfica.

A Maratona Fotográfica é um evento que irá mobilizar, durante três semanas, fotógrafos, no intuito de desenvolverem um trabalho autoral na cidade de Ipatinga. A convocatória para os fotógrafos interessados disponibiliza até 14 vagas gratuitas e está aberta até 12 de agosto. As inscrições podem ser feitas no site www.fif.art.br/2017/maratona-fotografica-ipatinga. O resultado será divulgado no dia 14 de agosto no site e por meio de envio para os selecionados.

Dois fotógrafos experientes convidados e premiados, Rodrigo Zeferino (Ipatinga) e Cyro Almeida (Belo Horizonte), vão orientar os inscritos que serão divididos em dois grupos de sete participantes. Ao preencher a ficha de inscrição os interessados podem escolher o orientador de sua preferência, mas a equipe do FIF poderá reorganizar os fotógrafos de acordo com o número de inscritos por orientador.

As atividades de orientação serão divididas em quatro encontros entre os dias 16 de agosto e 3 de setembro. Cada participante deverá ter seu próprio equipamento. Durante o período da maratona cada participante precisará organizar seu tempo para produzir um ensaio autoral e participar dos encontros de orientação. Ao final do processo de produção orientada, as imagens ou trabalhos gerados pelos participantes serão organizadas em séries e editadas para a realização de uma publicação digital.

A MOSTRA

A exposição “Mundo, Imagem, Mundo”, reúne cerca de 80 obras fotográficas impressas e seis vídeos de 17 artistas provenientes de 12 países – Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Colômbia, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Nigéria e Sérvia. A exposição pode ser visitada na Galeria Hideo Kobayashi de terça-feira a sábado, das 10h às 21h. A entrada é gratuita.

As obras que poderão ser vistas em Ipatinga fazem parte do conjunto de trabalhos selecionados a partir de convocatória pública empreendida em 2015 pelo Festival Internacional de Fotografia de Belo Horizonte.

Os visitantes contarão com auxílio dos monitores da Ação Educativa do Instituto Cultural Usiminas. O atendimento ao público visitante, tanto espontâneo quanto agendado, visa estabelecer um momento de diálogo, de inserção das obras em contextos possíveis, e fornecer acesso e subsídios para que o público conheça e reflita sobre arte e o universo que a circunscreve.

Serviço

A exposição “Mundo, Imagem, Mundo” e a Maratona fotográfica tem o apoio do Instituto Cultural Usiminas e o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

As visitas podem ser agendadas pelo telefone: (31) 3824-3731.