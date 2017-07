Ipatinga recebe exposição internacional de fotografia

Entre os dias 7 de julho a 26 de agosto a Galeria Hideo Kobayashi, no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, recebe a exposição “Mundo, Imagem, Mundo”, que reúne cerca de 80 obras fotográficas impressas e seis vídeos de 17 artistas provenientes de 12 países. Estarão expostos trabalhos de fotógrafos da Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Colômbia, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Nigéria e Sérvia.

A exposição na Galeria Hideo Kobayashi será aberta nesta sexta-feira (7), às 19h, com palestra gratuita ministrada pelos idealizadores do Festival Internacional de Fotografia, Bruno Vilela e Guilherme Cunha. Eles vão apresentar reflexões em torno da influência das imagens no surgimento de múltiplas visões de mundo e construções de realidades, conectando essas ideias ao trabalho de curadoria e pesquisa que deu origem a exposição “Mundo, Imagem, Mundo”.

A exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 10h às 21h. A entrada é gratuita. A exposição tem apoio do Instituto Cultural Usiminas, e o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

CONVOCATÓRIA

As obras que poderão ser vistas em Ipatinga fazem parte do conjunto de trabalhos selecionados a partir de convocatória pública empreendida em 2015 pelo Festival Internacional de Fotografia de Belo Horizonte, FIF-BH, que recebeu, ao todo, mais de 1.450 inscrições, vindas de 48 países dos 5 continentes. Além da dupla idealizadora do projeto – os artistas visuais mineiros Bruno Vilela e Guilherme Cunha ­­–, também participaram da curadoria o crítico e ensaísta Eduardo de Jesus, e Patrícia Azevedo, artista e professora da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais.

“Nos trabalhos são investigados os diversos mundos que coexistem, se sobrepõem e se tencionam em diferentes contextos sociais e históricos.”, afirma Bruno Vilela. “As obras representam diferentes visões de mundo e visões sobre o mundo. A potência de muitas das imagens reside na forma como evidenciam o impacto e até mesmo uma certa fragilidade das estruturas de controle e poder vigentes, dissolvem barreiras ou discutem a apropriação de valores culturais e históricos, levantando questões e reflexões sobre a organização das sociedades – obras em que a poética da imagem converge com o pensamento político, sem serem panfletárias.”, pontua Guilherme Cunha.

A exposição apresenta trabalhos dos seguintes artistas: Akintunde Akinleye (Nigéria), Alban Lécuyer (Sérvia), Amy Elkins (EUA), Boris Eldagsen (Alemanha), Cassio Campos Vasconcellos (Brasil), Claude Rouyer (França), Cristina Nuñez (Espanha), Daesung Lee (Coreia do Sul), Ivar Veermae (Alemanha), Katherine Longly (Bélgica), Léo Delafontaine (França), Luisa Puterman (Brasil), Marcela Magno (Argentina), Mario Pfeifer (Alemanha), Michael Lundgren (EUA), Nicola Lo Calzo (Itália), Paul Thulin (EUA), Ricardo Muñoz Izquierdo (Colômbia).

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, destaca a qualidade dos trabalhos expostos gratuitamente para comunidade. “Esperamos que o público da região prestigie de perto esse acervo de renomados fotógrafos disponível para visitação gratuita”, salienta Penélope Portugal.

MUNDO DA IMAGEM

O ser humano cria imagens e as utiliza como meio para construir, entender e propagar ideias. Elas influenciam as percepções e produções de realidades, gerando múltiplos entendimentos sobre as concepções possíveis de mundo. O processo de compreensão e construção de realidades está em constante movimento e transformação.

Nos diversos contextos culturais estas visões coexistem, se sobrepõem, se intercruzam e se contestam. Essas constantes trocas entre o mundo, a imagem e o mundo geram um intenso fluxo que impacta as relações humanas. A imagem se torna então uma ferramenta de poder, pois ela tanto organiza como desestabiliza realidades.

Gerar processos de reflexão sobre a produção imagética e suas influências no mundo, é o que pretende a exposição “Mundo, Imagem, Mundo”, na busca de promover o diálogo entre a produção fotográfica de diferentes países, bem como o encontro entre fotografia e outros meios de expressão criativa.

AÇÃO EDUCATIVA

O pensamento e a reflexão sobre a imagem e o seu impacto nas relações humanas que propõe a exposição serão ampliados com a mediação de monitores da Ação Educativa do Instituto Cultural Usiminas. O atendimento ao público visitante, tanto espontâneo quanto agendado, visa estabelecer um momento de diálogo, de inserção das obras em contextos possíveis, e fornecer acesso e subsídios para que o público conheça e reflita sobre Arte e o universo que a circunscreve. As visitas podem ser agendadas pelo telefone: 31.3824.3731.

Serviço

Exposição “Mundo, Imagem, Mundo”

Local: Galeria Hideo Kobayashi, Centro Cultural Usiminas (Shopping do Vale do Aço – Av. Pedro Linhares Gomes, 3.900, Ipatinga)

Data: 7/7 a 26/8

Visitação: de terça a sábado, das 10h às 21h

Mais informações: (31) 3824-3731