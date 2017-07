Ipatinga recebe etapa estadual do Circuito Sesi de Tênis

Uma competição tradicional e desafiadora de tênis, dividida em 106 partidas, reuniu no último final de semana, no clube Morro do Pilar, em Ipatinga, empresários e trabalhadores de 49 indústrias de Minas Gerais, durante a etapa estadual do Circuito Sesi de Tênis, maior competição amadora do estado.

O presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Luciano Araújo, parabenizou os tenistas pelo alto nível das partidas e a equipe do Sesi pelos 10 anos de organização do evento. “Esse torneio tem o diferencial de promover um estilo de vida mais saudável aos trabalhadores da indústria e simultaneamente, propiciar um intercâmbio sociocultural e entre empresas”, destaca.

Apoiador do esporte regional, o diretor da Usiminas, Roberto Maia, elogiou a iniciativa do Sesi e o evento que, segundo ele, está superando a cada edição. “O circuito de tênis é muito importante para as nossas empresas e funcionários, pois cria um ambiente saudável, aproxima as pessoas e tem um valor imensurável para as empresas”, disse.

De volta as quadras há oito anos, após 20 anos de pausa na modalidade, o analista de tecnologia, Rubens Leonídio de Almeida Júnior, ressalta o quanto se identificou com o esporte. “Fiquei curioso para saber como seria voltar depois de tanto tempo. O circuito é uma boa oportunidade de praticar o esporte, viver a experiência de uma disputa e a pressão de um torneio, além da confraternização entre os atletas, e a oportunidade de conhecer outras cidades.”, define.

Campeão da categoria segunda classe – atletas acima de 45 anos, Rubens acredita que terá que se dedicar para a próxima etapa. “Tenho que trabalhar o lado psicológico para não sofrer tanto com a pressão das disputas que interferem no meu desempenho. Todas as partidas foram desafiadoras, pois são adversários diferentes, com estilos de jogos distintos.” – afirma.

De acordo com o supervisor de esportes e atividades físicas empresariais do Sesi, Rodrigo Assumpção, os campeões e vice – campeões da etapa estadual, garantem uma vaga na etapa máster, que acontece em novembro, na capital mineira.

Prestigiaram o evento o vice – presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Flaviano Gaggiato; o presidente do Sinduscon – Delegacia Vale do Aço, Kleber Muratori; o presidente do Clube Morro do Pilar, Geraldo Belligoli; o gerente da Fiemg – Regional Vale do Aço, Wantuir Caires; a gerente do Sesi Santa Rita de Cássia, Cléia Chamon; e o gerente do Senai, em Timóteo, Telmo Bianchini.