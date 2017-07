Ipatinga realiza outra etapa do Mutirão de Prótese Dentária

A Prefeitura de Ipatinga realiza mais uma etapa do Mutirão de Prótese Dentária. Desde o dia 24 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde vem atualizando o cadastro e avaliando a necessidade de prótese parcial (roach) ou total (dentadura) de mais de 600 usuários da rede pública.

O atendimento é feito no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no Bairro Cidade Nobre, e na Clínica Integrada do Bairro Bom Jardim. Somente no último sábado (1), 434 usuários foram atendidos. Menos de um mês após o lançamento do Mutirão, 70 munícipes já receberam sua prótese dentária.

Segundo a gerente da Seção de Saúde Bucal de Ipatinga, Maria Zilda Machado, “uma equipe multidisciplinar, composta por dentistas, auxiliares de saúde bucal e agentes administrativos atua nesse processo de triagem, que é fundamental para darmos início ao tratamento. Por meio deste atendimento compreendemos a necessidade de cada usuário e damos maior celeridade ao mutirão.”, esclarece.

Aguardando para ser atendida há mais de um ano, Alcione Cardoso, moradora do Bairro Vila Celeste, compareceu ao CEO do Cidade Nobre e contou como são significativas as melhorias na área da saúde: “No ano passado eu até desisti de ir ao posto de saúde do meu bairro, porque não conseguia atendimento. Hoje a unidade só fica cheia e estou percebendo que as coisas estão melhorando.”, avaliou.

“Agora que eu passei pela triagem – continua Alcione –, a dentista me disse que a agente Comunitária de Saúde vai até a minha casa me chamar para dar início ao tratamento dentário. Além disso, estou conseguindo manter em dia meus exames de rotina.”, comemorou.