IPATINGA GOURMET PROSSEGUE NO PARQUE DAS CACHOEIRAS

Mantendo uma programação bem recheada, o Festival Ipatinga Gourmet prossegue no próximo final de semana, no Clube Parque das Cachoeiras, com entrada franca. Em cartaz desde o dia 2 de julho, a terceira edição do festival gastronômico acertou mais uma vez na receita para conquistar sucesso de público e nas vendas.

Durante a abertura do evento, que lotou o Centro Comercial do Cariru, todos os pratos foram muito elogiados, comentou o produtor executivo Wagner Eustáquio, acrescentando que as oficinas promovidas durante esta semana no Hiperconsul também vêm sendo sucesso.

Às 12h30 do sábado (8), será ministrada uma oficina de Slowcoffee, métodos de preparo e principais características Café Gourmet Brasil (vagas limitadas). Às 13h, será a vez de a Banda Samba X se apresentar no Festival Gastronômico, com seu repertório inspirado no samba de raiz, sob as influências da bossa nova, gafieira, balanço e breque.

Às 15h do dia 8, haverá Degustação Orientada de Vinhos – Grampian e, em seguida, show com a Banda Gertrudes, trazendo no set list grandes clássicos do rock n’ roll nacional e internacional.

No último dia do Ipatinga Gourmet, 9 de julho, ganham bis as oficinas de Degustação Orientada de Vinhos – Grampian, às 12h30; e de Slow coffee, métodos de preparo e principais características Café Gourmet Brasil, às 15h.

As bandas de rock Dom Ramon e Madame Mim completam a programação de encerramento do Ipatinga Gourmet. A primeira, que se apresentará às 13h, vai interpretar clássicos do rock dos anos 60 a 90 como The Beatles e U2, além de músicas contemporâneas. A segunda banda vai subir ao palco do Festival às 16h, trazendo versões para composições de Rita Lee, Elis Regina, Amy Winehouse, dentre outros grandes nome do rock.

CARDÁPIO

O cardápio do Ipatinga Gourmet dos dias 8 e 9 reúne pratos assinados por oitos chefes do Vale do Aço: Flor Raiz – quiche de mandioca, da chef Enyály Poletti; Fogo na Macaxeira, do chef Edson Teixeira; Aligot de Mandioca com carne seca acebolada, do chef Augusto Nora ; Mil e Uma Folhas de Mani, da chef Mariana Penna; Alemão Mineiro – maionese de mandioca defumada com salsichão alemão, do chef Hygor Pedrosa; Os Escondidos Frango caipira e Siri, da chef Ana Paula Pires; Pérolas de Mandioca, da chef Nádia Andrade, e Focacia de Mandioca com Caponata, do chef Vito Marcone.

Todas as receitas têm a mandioca, produzida na região, como principal ingrediente, uma forma de valorização da produção regional.

APOIO INSTITUCIONAL

Os projetos Bem Bordado, Hortaliças do Rancho e Produção Rural de Ipatinga também são presenças confirmadas no Ipatinga Gourmet, uma realização da Fino Trato – Gestão Cultural e Sebrae, com recursos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) e da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), principais patrocinadores do evento, via Edital de Fomento à Gastronomia. Wagner Eustáquio da Silva assina a produção executiva do Ipatinga Gourmet; e Jason Vasconcelos, a consultoria do festival. A turismóloga Cidinha Sampaio realiza a coprodução do evento, juntamente com a especialista em gestão cultural e patrimônio, Leila Cunha.

Serviço

Ipatinga Gourmet, dias 8 e 9 de julho, sempre a partir do meio-dia. Entrada franca. Mais informações pelo (31) 9 8829-9591