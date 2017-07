IPATINGA ELEGE O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

Foi eleita a nova diretoria do Conselho Municipal de Turismo de Ipatinga, em reunião conduzida pelo secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. A posse dos novos membros está marcada para o próximo dia 25 de julho, às 18h, no sétimo andar da prefeitura.

Os novos diretores são Sebastião Silveira, diretor Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, (presidente); Demetrios Nunes Gualberto, diretor do Sindcomércio, (vice-presidente); Kahê Sathler Bitencourt, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (secretário executivo). Para o conselho fiscal foram eleitos José Zacarias, da Associação de Proteção Ambiental da Bacia do Ribeirão Ipanema (Apabri), e Lude Coelho Dos Santos, representante da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav).

O Conselho Municipal do Turismo é composto ainda por representantes da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Senac, Usiminas, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPI), Instituto Estadual de Florestas (IEF), Emater, Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Vale do Aço, Agência de Desenvolvimento de Ipatinga (ADI), Circuito Turístico Mata Atlântica, Fiemg e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).