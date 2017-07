IPATINGA CONQUISTA MEDALHAS NO INTERNATIONAL OPEN DE JIU-JITSU

A equipe da academia Tokugawa, de Ipatinga, retornou do Winter International Open de Jiu-jitsu, disputado neste final de semana, em Belo Horizonte, com sete medalhas na bagagem. A competição, realizada pela Confederação Brasileira e IBJJF, reuniu mais 800 atletas em dois dias de evento, nas categorias Gi e No-Gi (com quimono e sem quimono).

O atleta faixa marrom, Uriel Leitão, conquistou uma medalha de ouro no peso e a medalha de bronze no absoluto, onde não tem limite de peso. Eduardo Valadares (Kasa) faixa azul, também conquistou a medalha de ouro no peso, bronze no absoluto e prata lutando sem quimono. Rodrigo Moreira (MCR Indústria Mecânica), faixa roxa, conquistou o segundo lugar da disputa sem quimono e o terceiro lugar na disputa por peso com quimono. Já o atleta Túlio Cunha, mesmo vindo de bons resultados no decorrer do ano, não classificou para as finais.

O técnico da equipe, Pablo D’ávilla, comemorou o resultado. “É importante essa experiência para os atletas, mas vimos que mesmo os que não atingiram a meta principal, voltaram motivados para melhorarem os resultados. É essa a essência do esporte que buscamos”, disse D’ávila.

Na oportunidade, após a sequência de vitórias na faixa marrom e já tendo conquistado os quatro graus na faixa, Uriel Leitão, foi promovido à faixa preta de Jiu-jitsu.