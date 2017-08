INVERNO MUDA PAISAGEM DE IPATINGA

Com temperatura em torno dos 11 graus centígrados, Ipatinga amanheceu com uma paisagem rara, neste inverno. Forte cerração tomou conta do Parque Ipanema, Novo Centro e Cariru. A máxima nesta segunda-feira ficará em torno de 26 graus. Somente na próxima sexta-feira haverá uma ligeira alta, com a mínima prevista para 15 graus e máxima de 31 graus.