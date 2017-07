Instituto do Inox inicia Curso de Qualificação de Operador Siderúrgico

A Aperam South America e a Fundação Aperam Acesita, por meio do Instituto do Inox, promoveu, em Timóteo, a aula inaugural de boas-vindas para os novos alunos do Curso de Qualificação de Operador Siderúrgico. O curso tem como objetivo permitir ao participante a aprendizagem dos conceitos fundamentais de operação de processos siderúrgicos.

A qualificação profissional permitirá, posteriormente, o ingresso no segmento de siderurgia aumentando a empregabilidade do aluno, o tornando protagonista de sua carreira. Os mais de 50 alunos que integram as duas novas turmas do processo seletivo participaram das inscrições, que se iniciaram no dia 22 de maio, recebendo mais de 800 inscritos em um só dia.

O Curso de Qualificação de Operador Siderúrgico teve sua primeira turma em 2014 e já formou mais de 200 profissionais. Dentre esse seleto grupo, está Caio Ramos, que participou da primeira turma e, hoje, consegue aplicar no dia-a-dia os conhecimentos aprendidos na Aperam. “Eu ia de Ipatinga a Timóteo todos os dias de bicicleta para o curso. Eram duas horas por dia pedalando no trajeto que eu fazia para chegar ao local do treinamento. Pra mim, valeu a pena todo sacrifício, pois, além de eu ter uma profissão, garantir o sustento da minha família, adquiri um conhecimento que ninguém pode me tirar.”

Dentre os novatos, está Welbert William, 21, que conseguiu a vaga em sua primeira tentativa. “Muitos tentaram várias vezes para conseguir uma oportunidade neste curso. Eu me sinto privilegiado por tentar pela primeira vez e já conseguir. Entro para esse time com o grande desejo e certeza de que vou aproveitar cada momento e absorver o máximo de conhecimento possível. Vejo esta oportunidade como uma porta de entrada para realizar meus sonhos.”

O presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, recebeu os novos alunos dando as boas-vindas e destacando a importância da qualificação profissional, uma exigência que se amplia a cada dia mais em função da grande concorrência entre os candidatos a uma vaga no mercado de trabalho. “Nosso objetivo principal é a capacitação para o atendimento das demandas do mercado, e conseguir a inserção dos nossos alunos nas vagas ofertadas. Queremos estimular o protagonismo e o autodesenvolvimento entre vocês, dando a oportunidade de cada alcançar as suas expectativas.”, enfatizou o presidente.

Estiveram presentes no evento representantes da Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Aperam e da Promover RH, que são parceiros nesta qualificação.

Fundado há 20 anos, o Instituto do Inox oferece cursos de qualificação profissional a munícipes da região com o intuito de fomentar a economia do Vale do Aço por meio da criação de empresas que trabalham com o aço inox, contribuindo para o crescimento econômico sustentável da região.

O curso será realizado no Centro de Formação Profissional, com duas turmas. Uma no período vespertino, com aulas ministradas no horário de 15h30 a 18h30; e outra, no período noturno, no horário de 18h30 as 21h30.