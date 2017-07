INSTITUTO CENIBRA PROMOVE CONSCIENTIZAÇÃO POR MEIO DO TEATRO

Durante o mês de julho o Instituto Cenibra realizou mais uma edição do Projeto Ambiente Arte. As apresentações contemplaram as comunidades de São Cândido e Cordeiro de Minas no município de Caratinga.

O projeto da Cenibra utiliza palestra e teatro para promover reflexões sobre homem/educação/cultura/meio ambiente, na construção de uma consciência critica nas comunidades onde residem empregados, familiares, prestadores de serviços e, sobretudo, os membros das comunidades.

Neste ano, o espetáculo “No passado, presente ou no futuro: incêndio não é legal” abordou a prevenção e combate a incêndios florestais. A destruição ocasionada pelos incêndios compromete a camada orgânica do solo, propicia o surgimento de erosões, reduz a resistência das árvores, mata animais ou destrói o habitat natural e danifica propriedades, além de causar danos à saúde do homem. A conscientização é o melhor instrumento de preservação ambiental.

O elenco é formado por Bárbara Pavione, Leo Coessens, Didi Peres, Roberto Yokel; com direção de Claudinei de Souza e produção de Marilda Lyra. O espetáculo em breve será apresentado em outros municípios de atuação.