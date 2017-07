‘INCLUSÃO SOCIAL’ REÚNE MAIS DE 200 PESSOAS EM BARÃO DE COCAIS

Com o objetivo de interagir, se divertir e praticar atividades físicas, cerca de 200 pessoas participaram da primeira edição da Caminhada pela Inclusão Social realizada em Barão de Cocais. A iniciativa promovida pela Gerdau contou com a parceria com a Prefeitura Municipal Barão de Cocais, SJ Supermercados, Polícia Militar, Copasa, Apae e Vigilantes do Coração.

A largada ocorreu na sede da Associação dos Colaboradores da Gerdau, onde teve uma sessão de aquecimento antes da caminhada. Os participantes também receberam orientações sobre os cuidados com o coração, do médico cardiologista Caiser Teixeira de Siqueira Junior, e sobre a importância da alimentação saudável com a nutricionista Gisele Conceição Alves Vasconcelos.

Ao retornarem à sede da associação, os participantes prestigiaram a apresentação dos grupos de capoeira Meninos da Paz, da Creche Amiguinhos de Jesus, e Corpo e Mente em Movimento. O espaço de recreação contou com atividades de pintura e brincadeiras para as crianças. Todos os alimentos e materiais de limpeza arrecadados durante a inscrição foram destinados aos projetos sociais da Apae e a Creche Recanto Feliz.