INAUGURAÇÃO, PALESTRA E HOMENAGENS MARCAM O DIA DA INDÚSTRIA

O presidente do Sistema Fiemg, Olavo Machado Junior, liderou uma comitiva da entidade presente em Ipatinga, nas comemorações do Dia da Indústria, promovido pela Fiemg-Regional Vale do Aço. A extensa programação que contou com inauguração, homenagens foi encerrada pela palestra “Construindo rumos para o Brasil”, ministrada pelo ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega.

Pela manhã foi inaugurado o novo bloco da unidade do Sesi Santa Rita de Cássia. O novo espaço ganhou o nome de Luiz Campelo Filho, empresário que exerceu a presidência da Fiemg Regional Vale do Aço de 1998 a 2005. Na oportunidade, Olavo agradeceu aos que trabalham pela educação na Fiemg. “Queria cumprimentar a todos aqueles que efetivamente fazem o Sesi e o Sistema Fiemg em nome da nossa gerente de Educação Básica, Maria Conceição Caldeira Oliveira.”, disse Machado Junior, que em seguida assistiu a uma apresentação dos alunos da escola.

À tarde, a comitiva seguiu para a sede da Regional para o encerramento do programa Indústria + Produtiva. O diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi, que integrava o grupo, explicou que o objetivo da iniciativa é usar a racionalidade e a criatividade para otimizar processos e aumentar a produção.

HOMENAGENS

Quatro indústrias receberam placas em homenagem aos bons resultados alcançados (Grupo Emalto, Lumar Metals, Usiminas Mecânica e Provest Uniformes). Um representante da Emalto contou que a meta da empresa era melhorar o fluxo de materiais de preparação de peças para reduzir o tempo de montagem. “Detectamos alguns problemas, como falta de organização em alguns setores. Reorganizamos e conseguimos 38% de aumento de produtividade.”, relatou.

Em uma iniciativa pioneira no país, fruto de uma parceria entre a Usiminas, o Senai e a empresa Precomol, sediada no Vale do Aço, foram desenvolvidos, na região, blocos de calçamento – ou blocos intertravados – produzidos a partir do agregado siderúrgico. O material é um coproduto gerado no processo produtivo do aço, resultado de meses de testes e pesquisas. Em reconhecimento à parceria, o presidente da Fiemg Regional Vale do Aço homenageou essas empresas pela iniciativa pautada na inovação e ecoeficiência dos processos.

CENTRO DE EXCELÊNCIA

O presidente do Sistema Fiemg, Olavo Machado Júnior, o presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Luciano Araújo, e o presidente do Sindimiva, Carlos Afonso, assinaram na comemoração do Dia da Indústria o protocolo de intenções de criação do Centro de Excelência em Engenharia no Vale do Aço. A unidade tem como objetivo a união de esforços entre os partícipes para o desenvolvimento do Centro de Excelência na região, através da aquisição de soluções de software e de TI, para sua operacionalização. “Um marco para indústria da nossa região, para que atue cada vez mais de forma inovadora, competitiva e sustentável.”, disse Luciano Araújo.

O empresário Marcelo Silva Duarte, presidente da Lumar Metals, além de ter recebido o “Mérito Industrial”, em Belo Horizonte, foi homenageado durante o evento, em Ipatinga. O empresário comanda uma das empresas mais atuantes do setor no Vale do Aço: a Lumar Metals, especializada na fabricação de lanças injetoras, equipamentos fundidos, forjados e centrifugados de não ferrosos e caldeiraria de elementos refrigerados.

Atualmente, a Lumar atende todas as usinas siderúrgicas do Brasil, além de exportar para mais de 15 países, tendo escritórios de vendas nos Estados Unidos e na Índia. Por sua atuação e contribuição para o desenvolvimento do Vale do Aço, Marcelo recebeu o reconhecimento no evento.

A palestra “Construindo rumos para o Brasil”, do ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, parte das comemorações ao Dia da Indústria, encerrou as atividades em Ipatinga. De acordo com Nóbrega, o país dá sinais positivos de que já caminha para a saída da recessão. “Vemos uma recuperação da confiança, redução da inflação e dos juros para menos de um dígito, além do impulsionamento do crescimento causado pelo setor agropecuário.”, disse.