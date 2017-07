‘GARIMPANDO OPORTUNIDADES’ ESTIMULA O DESENVOLVIMENTO

A Usiminas reuniu nesta terça-feira (25), na Fiemg – Regional Vale do Aço, prefeitos e secretários municipais de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso, além de representantes da Fiemg, Agência de Desenvolvimento de Ipatinga (ADI), Associação dos Municípios do Vale do Aço (Amva) e do Sebrae – Minas, para avançar nas ações do programa Garimpando Oportunidades.

A iniciativa visa fomentar a competitividade e o desenvolvimento da indústria regional do Vale do Aço, a partir da integração de forças políticas, empresariais, governamentais e sociais. Para isso, uma das principais ações é aproximar fornecedores locais às grandes empresas, como Usiminas, ArcelorMittal, Aperam, Cenibra e Fundação São Francisco Xavier. Na prática, isso significa para as empresas maior rapidez no atendimento e agilidade logística, ampliação do leque de fornecedores e maior proximidade, otimização dos processos de compras e redução de estoques.

Para a comunidade, a expectativa de retorno através do Garimpando Oportunidades está no desenvolvimento e na diferenciação tecnológica da região, com o aumento de demanda do mercado local, a geração de novos empregos e renda e o aumento da arrecadação de tributos dos municípios. Na visão do assessor da diretoria da Usiminas, Henrique Eleto dos Santos, uma importante vertente do programa está na atuação das cidades de forma metropolitana, com a elaboração de uma política unificada de atratividade de negócios para a região.

“A Usiminas compra, por ano, R$ 400 milhões de materiais em geral (excluindo matérias-primas, serviços e energia). Desse total, apenas 23% são comprados aqui no Vale do Aço. Se pegarmos em números de fornecedores, são só 152 dentre os 1.335 fornecedores que ela possui no país e no exterior. Ou seja, temos um potencial de trazer para a região do Vale do Aço cerca de R$ 300 milhões. Isso só na Usiminas, pois imagine isso em relação às oportunidades de compras em comum que as demais empresas âncoras têm também, ou entre os municípios que podem se unir para trabalharem dessa forma, num montante final que ultrapassa a casa dos R$ 600 milhões em oportunidades. Cada vez em que se realiza uma compra local, gera-se um movimento econômico que estimula o crescimento conjunto de diversos setores, promovendo o desenvolvimento e a maior atratividade de empresas para a região”, explica Henrique Eleto.

AGENDAS

A adesão das quatro cidades ao Garimpando Oportunidades foi reforçada com as inciativas apresentadas no encontro. O prefeito de Ipatinga, Sebastião Quintão, apresentou o Pacto por Ipatinga, um pacote de 15 medidas em diversas áreas que visam aumentar a arrecadação e estimular a economia. “Estamos com o propósito de renovar, ter uma impulsão nova para nossa região. Tenho a certeza de que juntos vamos sair mais fortes dessa fase.”

A prefeita de Santana do Paraíso, Luzia Teixeira, o secretário de desenvolvimento econômico de Timóteo, Bruno Freire, e o prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius Bizarro, também demonstraram apoio à iniciativa, destacando iniciativas similares a serem postas em andamento nas cidades. “Em Fabriciano, 80% das licitações foram vencidas por empresas que não são do município. Está na hora de revertermos esse quadro. Com o Garimpando Oportunidades, não iremos fazer um cartel, mas, sim, uma iniciativa para o desenvolvimento do município e da região”, completa Marcos.

PARCEIRO

Um dos principais parceiros do programa, o Sebrae/MG também se colocou à disposição dos municípios para auxiliar na educação e na estruturação de políticas públicas que contribuam para a criação de um ambiente favorável aos negócios no Vale do Aço. A ideia, para o diretor de operações Fabrício César Fernandes, é compartilhar a expertise da entidade, “dando celeridade para que o empresário que quer empreender possa abrir o seu negócio no município. Estamos falando de um processo de formação de lideranças futuras para nossa cidade”, enfatizou.

O encontro do programa deu encaminhamento às propostas do Garimpando Oportunidades, com a criação de um grupo de trabalho com os representantes dos municípios, empresas e entidades parceiras. O objetivo é gerar um plano de ação conjunto, a fim de transformar o Vale do Aço em uma região de oportunidades.