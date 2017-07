GARAJÃO PRESTA TRIBUTO À ÍCONES PELO DIA DO ROCK

Quatro bandas celebram o “Dia Mundial do Rock” neste sábado (8), a partir das 20h, no espaço cultural Garajão. L’âge D’or, Rock n’ Roll “Trem”, Art of Monkey e Locomotive serão as responsáveis pela execução de grandes clássicos que ajudaram a difundir o gênero musical mundo afora.

Formada no Vale do Aço, a L’âge D’or tem o vocalista Charles, o guitarrista Brener, o baixista Sidy e Hidler Anício na bateria. A banda foi fundada no início de 2001 e fez sua primeira aparição em público nos palcos do extinto festival Jovens Bandas. Ao longo de 10 anos, a L’âge D’or chegou a trabalhar com canções próprias e lançar dois discos, mas a partir de 2011 resolveu manter o foco no tributo à Legião Urbana, conquistando um grande público em apresentações em todo o Leste mineiro.

Já a Rock n’ Roll Trem, de Betim, homenageia uma das mais icônicas bandas de rock de todos os tempos, a australiana AC/DC, com milhões de fãs no mundo todo e mais de 40 anos de estrada. “Nos unimos com a responsabilidade de recriar a mesma atmosfera do AC/DC, com visual e timbres que remetem ao público as características desta mega banda”, diz o vocalista Alison Rodrigues.

INDIE E CLÁSSICO

Por sua vez, a Art of Monkey vai trazer ao Garajão o peculiar indie rock inglês da Arctic Monkeys. Joaquim Hugo, Ataliba Junior, Alexandre Ribeiro e Dan Calixto formam a banda de Belo Horizonte, acostumada a tocar em grandes casas de shows na capital e também em festivais pelo interior mineiro.

Também da capital mineira, a Locomotive tem músicos experientes que prometem impressionar os fãs do Guns N’ Roses pela perfeição na execução de grandes sucessos. Jefferson Gonçalves é o vocalista, Julio Di Buccio assume o baixo, Nanjohn Rodrigues e Raul Costa estão nas guitarras, Mário Lucas é o baterista e Fábio Viana, o tecladista.

No palco do Garajão a promessa de músicas de todos os álbuns de estúdio da banda de Axl Rose, desde Appetite for Destruction até o esperado Chinese Democracy. “Somos, acima de tudo, fãs do Guns N’ Roses”, comenta Jefferson. O repertório agrada tanto os fãs das canções mais famosas do Guns, quanto àqueles que curtem mais as músicas consideradas “lado B”. “A Locomotive tem um instrumental afiado, fidelidade às canções do Guns N’ Roses e muita energia transmitida ao público”, reforça Jefferson.

O Garajão antecipou a comemoração do Dia Mundial do Rock para este sábado, mas a data será celebrada oficialmente em todo o mundo na próxima quinta-feira, 13 de julho. Além das bandas, praça de alimentação, dois palcos, campeonato de ‘air guitar’ e jogos como o “quiz do rock” são algumas das atrações da casa durante o evento.

Serviço

Ingressos antecipados para os shows deste sábado estão à venda nas lojas Kim & Kris e Tenda, no Centro de Ipatinga. Também podem ser adquiridos no Barteco (Centro Comercial do Cariru). Já no Shopping Vale do Aço, estão disponíveis na Chilli Beans. Em Coronel Fabriciano podem ser comprados na Kahuna Tatoo e Body Piercing (Centro).