FUTUROS ENGENHEIROS SÃO ‘DIPLOMADOS’ NO VALE DO AÇO

Estudantes de engenharia do Vale do Aço receberam o certificado de conclusão do “Programa Futuros Engenheiros” criado pelo Sistema Fiemg e implementado pelo IEL, Sesi e Senai-MG, em parceria com empresas e instituições de ensino. Essa é a terceira edição do programa no Vale do Aço, que já formou cerca de 200 estudantes nos cursos de Operação de Processos em Construção Civil, Mecânica Industrial e Instalações Elétricas.

“Temos um orgulho imenso desse programa que contribui para o desenvolvimento da indústria regional”, destacou o presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Luciano Araújo durante a solenidade.

O diretor regional do Senai, Cláudio Marcassa, parabenizou os formandos e ressaltou o sucesso do Programa lançado em Belo Horizonte e posteriormente, na Região Metropolitana Vale do Aço. “Hoje contamos com mais de 3 mil futuros engenheiros formados, uma média de sete candidatos por vaga e evasão praticamente inexistente, pois o valor desse projeto está na qualidade”, disse, anunciando que uma nova turma iniciará o programa, em Ipatinga, no próximo dia 17.

GRATIDÃO

A futura engenheira, Raiane Eliza de Andrade, agradeceu o corpo docente e elogiou o Sistema Fiemg pela iniciativa. “Saímos imensamente gratos pela oportunidade de fazer parte desse programa. Hoje, com um novo olhar e mais preparados para enfrentar as adversidades do mercado de trabalho”.

Para Farley de Abreu Nunes, formando de instalações elétricas, a metodologia aplicada no Futuros Engenheiros é dinâmica e direcionada as demandas do mercado. “Foram quase seis meses de teoria associada à prática da rotina de trabalho na Indústria. O sentimento é de gratidão, pois sabemos que esse curso representa um diferencial de vital importância para nossa carreira”, afirmou.

Participaram da solenidade o presidente do Sinpava, Aloisio Pinto dos Santos; o gerente Regional do Sesi-Senai; Helder Marques, o gerente de Educação Empresarial da Fiemg, Luis Cláudio Lopes; o gerente da Fiemg Regional Vale do Aço, Wantuir Caires; a gerente do Senai – Ipatinga, Lirian Lima; o gerente do Senai – Timóteo, Telmo Bianchini; e a gerente do Sesi Santa Rita de Cássia, Cléia Chamon.

O Programa Futuros Engenheiros é oferecido gratuitamente pelo Sistema Fiemg a universitários que cursam engenharia matriculados do 5º ao 10º período.