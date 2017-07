FUNDAÇÃO APERAM ACESITA RECEBE ‘O PODEROSO NEGÃO’

O Teatro da Fundação Aperam Acesita recebe no próximo sábado (22) a partir das 19h, o espetáculo O Poderoso Negão, com o humorista Thiago Carmona, de Belo Horizonte. A atração é uma compilação de textos criados pelo ator desde o início de sua carreira, em 2009.

No espetáculo, Carmona critica, analisa e desconstrói o cotidiano de uma maneira irônica, sarcástica e bem-humorada, levando o público a muitas gargalhadas. Preconceito racial, relacionamentos amorosos, filhos e leis; tudo pode e vira tema de riso com esse artista.

CONCURSOS

Thiago Carmona é vencedor de quatro concursos de humor nacionais: Saco de Risadas, do Domingão do Faustão; Primeiro Concurso de Stand Up; Maratona do Humor, no programa da Ana Hickmann, e, no SBT, no programa do Celso Portiolli.

O espetáculo será exibo em duas sessões, uma às 19h e outra às 20h30, sendo que a segunda sessão só será aberta após a venda de todos os ingressos da primeira apresentação. Os ingressos já podem ser adquiridos na bilheteria da Fundação Aperam Acesita, de segunda a sexta, de 8h30 às12h e de 13h30, às 17h. Na compra de ingressos antecipados, o ingresso custa R$15,00; no dia do espetáculo o valor passa a ser R$30,00. A classificação é 14 anos.