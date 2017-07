FUNDAÇÃO APERAM ACESITA PROMOVE O ‘CINE CRIANÇAS’

A Fundação Aperam Acesita preparou uma programação especial voltada para as crianças, durante julho, mês de férias escolares. A partir de amanhã (18) até quinta-feira (20), o teatro da fundação, em Timóteo, irá receber a segunda edição do ‘Cine Crianças’.

A entrada é gratuita e a retirada dos ingressos podem ser feitas na bilheteria da Fundação Aperam Acesita, de segunda a sexta, de 8h30 às12h e de 13h30 às 17h. Todos os filmes têm a classificação livre. Todos os dias serão exibidos dois filmes.

Dando início a programação, na terça-feira (18), às 14h, será exibido o filme ‘Trolls’, que conta a história da princesa Troll Poppy e seu novo amigo Tronco. Juntos eles partem em uma aventura para resgatar seus amigos sequestrados e levados para a cidade Bergens.

Ainda na terça-feira, às 16h, será exibido o filme ‘Cegonhas – A história que não te contaram’, que tem como ponto de partida a clássica fábula de que as cegonhas são as responsáveis pela entrega de novos bebês. Já na quarta-feira (19), a primeira sessão que se inicia às 14h, irá passar o filme ‘Sing – Quem canta seus males espanta’, o filme conta a história do coala Buster Moon, que está prestes a ver seu teatro ir à falência e, por isso, decide criar um concurso musical com o intuito de alavancar as vendas.

Também na quarta-feira, às 16h, será a vez do filme ‘Pets – A vida secreta dos bichos’, que conta a história de Max, um cachorro que mora em um apartamento de Manhattan, em Nova York. Quando sua querida dona traz para casa um novo cão chamado Duke, Max não gosta nada, já que seus privilégios parecem ter acabado. Encerrando a programação, na quinta-feira (20), às 14h será reexibido o longa-metragem ‘Pets – A vida secreta dos bichos’; e às 16h, o filme ‘Trolls’, fechando a programação.

Para completar a programação de férias durante os dias 27 a 29 de julho, de 9h às 12h e 13h às 17h, estará sendo realizada a 26º edição do Brincando, Fazendo e Aprendendo no Oikós. A entrada é franca e limitada.