FSFX APRESENTA SAÚDE, EDUCAÇÃO E SOLIDARIEDADE NA EXPO USIPA 2017

O estande Fundação São Francisco Xavier (FSFX) irá mostrar entre os dias 19 e 21 de julho, na Expo Usipa, em Ipatinga, os serviços prestados por meio de atividades interativas de suas unidades de negócio, como o Hospital Márcio Cunha (HMC), Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), Usisaúde, Centro de Odontologia Integrada (COI) e Colégio São Francisco Xavier (CSFX). A grande surpresa do evento será o lançamento da nova marca dos serviços das áreas de segurança do trabalho, saúde e higiene ocupacional.

Para os visitantes que quiserem aferir sua pressão, calcular seu índice de massa corporal (IMC) ou realizar o exame de glicemia, profissionais prestam atendimento ao público no Espaço Saúde. As crianças que acompanharem os pais terão o Espaço Kids como parada obrigatória, com atividades do projeto Educação em Segurança e Saúde, do CSFX, e orientações nutricionais do projeto Equilibrar Infantil, iniciativa do programa “Atitude Rima com Saúde” da Usisaúde. No Espaço Saúde Bucal, o Centro de Odontologia Integrada (COI) traz orientações sobre prevenção do câncer bucal, entre outras.

FIOS DE SOLIDARIEDADE

Reafirmando sua responsabilidade social, a FSFX se aproxima da comunidade por meio de projetos voltados para saúde, educação e bem-estar, convergindo com tema deste ano para o estande: “Nós cuidamos da vida”. Em parceria com o grupo Se Toque, de apoio ao paciente oncológico, o espaço na Expo Usipa recebe o projeto Fios de Amor, uma iniciativa que existe desde 2016 e é uma das formas que a fundação encontrou para transformar solidariedade em alegria para mulheres que travam a batalha contra o câncer.

Durante o evento, um cabelereiro estará à disposição no estande para realizar o corte de cabelo. Homens e mulheres podem doar, no mínimo, 20 centímetros de cabelo. O visitante que tiver interesse em participar e ajudar pode procurar o espaço da FSFX. Para aqueles que já cortaram o cabelo, basta dirigir-se ao estande e entregar a doação. Além de ceder o cabelo, visitantes também podem adquirir bolsas e canecas, cuja verba será repassada ao projeto.