FLORADA DE 15 MIL IPÊS COLORE RUAS DE IPATINGA

Ipatinga está mais colorida neste mês de julho, com a floração das diversas variedades de Ipês – brancos, amarelos e roxos -, coincidindo com a estação de inverno. São cerca de 15 mil exemplares desta árvore da família das bignoniaceae atualmente espalhadas pelos principais corredores da cidade. Citado no clássico Macunaíma, de Mário de Andrade, e em obra de Castro Alves, o ipê é considerado símbolo de força e resistência, também comentado na poesia de Carlos Drummond de Andrade.

A espécie é caducifólia, nome dado às plantas que, numa certa estação do ano, perdem suas folhas, geralmente nos meses mais frios e sem chuva (outono e inverno). A queda das folhas coincide com o período de floração, desfavorecendo o sombreamento por aproximadamente quatro meses.

O ipê é muito utilizado na arborização urbana do município por ser uma ótima árvore ornamental, de crescimento moderado a rápido e que não possui raízes agressivas. Contudo, as árvores são frondosas e precisam de muito espaço para se desenvolver. Por isso, não devem ser plantadas embaixo de rede elétrica, calçadas ou canteiros muito pequenos. Em Ipatinga elas são vistas geralmente nos canteiros centrais.

A floração se dá em julho, tendo em vista as peculiaridades do clima e incidência de luz solar, quando os dias são mais curtos e as noites mais longas. Para sobrevivência da espécie, após a florada vem o fruto. As sementes, depois de amadurecidas, vão garantir a perpetuação da planta.

O desenvolvimento da fauna também é favorecido com a floração dos ipês, já que ela atrai polinizadores como beija-flores, marimbondos e abelhas (que também se alimentam do néctar das flores).