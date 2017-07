FÉRIAS GANHAM PROGRAMAÇÃO NO CENTRO CULTURAL USIMINAS

O Instituto Cultural Usiminas oferece uma programação gratuita cheia de arte e diversão para incrementar o período de férias escolares com exposição fotográfica, acesso à leitura e jogos pedagógicos. Novidade no acervo do Instituto Cultural Usiminas, vários jogos pedagógicos serão disponibilizados para as famílias se divertirem no Centro Cultural Usiminas, entre amanhã (25) e sábado (29), das 10h às 21h.

Uma pequena área para brincadeiras será montada no espaço com a presença de monitores. Os jogos pedagógicos são produzidos pelo Instituto Ideias, localizado em Santana do Paraíso, com reaproveitamento de sobra de MDF. O Instituto Cultural Usiminas adquiriu 34 brinquedos, de 15 modalidades diferentes e vai disponibilizá-los para a comunidade ter momentos de diversão com qualidade.

LEITURA

Outra boa pedida para as férias no Centro Cultural Usiminas é a Biblioteca Central de Ideias que oferece ao público acesso gratuito à internet e a um acervo com 9 mil títulos de arte, literatura, parapsicologia, história, administração, best sellers, entre outros. Recentemente, as prateleiras da biblioteca foram atualizadas com mais de 50 novos títulos de escritores nacionais e internacionais da atualidade.

Inaugurada em 2005, a biblioteca possui computadores disponíveis para a comunidade e cantinho de leitura. Os associados chegam a 13 mil pessoas. Para se tornar sócio basta apresentar identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e uma foto 3×4 atualizada. A Biblioteca funciona de terça a sexta, das 10h às 21h e sábado, das 13h às 19h.

EXPOSIÇÃO

Na Galeria Hideo Kobayashi, o público poderá viajar pelas cerca de 80 obras fotográficas impressas e seis vídeos de 17 artistas de 12 países na exposição “Mundo, Imagem, Mundo”. Na galeria, monitores fazem visitas guiadas para todo o público auxiliando na percepção e leitura de belas obras, que foram selecionadas para o Festival Internacional de Fotografia de Belo Horizonte de 2015 e agora são expostas em Ipatinga

As imagens são de artistas da Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Colômbia, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Nigéria e Sérvia. A exposição pode ser visitada até 26 de agosto, de terça-feira a sábado, das 10h às 21h, com entrada gratuita.

Serviço:

Mais informações sobre a programação pelo telefone: ( 31) 3822-3031.