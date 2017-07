FABRICIANO REINAUGURA HOSPITAL

Solenidade na manhã desta sexta-feira, no Clube Casa de Campo em Coronel Fabriciano, que reuniu autoridades, deputados estaduais e federais e lideranças da Região Metropolitana do Vale do Aço, marcou a inauguração do Hospital Dr. José Maria de Morais (ex-São Camilo). Desde o dia 2 de junho último, a Prefeitura de Coronel Fabriciano assumiu a gestão do hospital que chegou ter suas atividades interrompidas.

O prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius, agradeceu o prefeito de Timóteo, Geraldo Hilário (ambos médicos), pela recepção aos pacientes de Coronel Fabriciano durante o período de transição, em que o hospital esteve fechado.

A superintendente Regional de Saúde, Débora Cabral, informou que a estrutura do hospital permanece a mesma. São 60 leitos de UTI e 30 de clínica médica; outros 14 leitos destinados a cirurgias eletivas. Uma novidade é a pediatria, que há seis anos deixou de ser oferecida na rede pública e ganhou seis leitos.

Outra ala, com 74 leitos, recém-construída, aguarda a liberação de recursos para entrar em funcionamento. “O fato de o hospital ser administrado agora pelo Município de Coronel Fabriciano não muda o perfil do hospital que é para atendimento a pacientes de qualquer cidade da região, 100% SUS.”, destacou a superintendente.

Para o prefeito Geraldo Hilário “com a abertura do hospital em Fabriciano renasce uma esperança, principalmente em virtude dos problemas que estávamos enfrentando em relação a atendimento médico”. Apesar de a inauguração ter ocorrido nesta sexta-feira, o hospital vem atendendo a população há mais de duas semanas.

O prefeito de Timóteo espera que o hospital comece efetivamente a receber pacientes de outros municípios. “Até agora foram apenas três transferências em 20 dias. Estamos com pelo menos 10 pacientes internados no Centro de Saúde João Otávio devido à falta de vagas e a indisponibilidade de leitos até hoje no hospital de Coronel Fabriciano.”, pontuou Geraldo Hilário.