FABRICIANO REALIZA WORKSHOP PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS

A Prefeitura de Coronel Fabriciano realizou nesta quarta-feira (5), o 1° Workshop para Aprovação de Projetos. O evento, realizado no Hotel Metropolitano, foi uma oportunidade para explicar detalhes técnicos e esclarecer possíveis dúvidas sobre as Leis de Aprovação de Responsabilidade Imediata e Regularização de Imóveis, ambas criadas pelo executivo e aprovadas pela Câmara de Vereadores.

Participaram do encontro o prefeito Marcos Vinicius; o vice Gregório da Retífica; o secretário Governança Urbana, Planejamento e Meio Ambiente, Douglas Prado; e a gerente de Planejamento Urbano, Nicole Valente; além de cerca de 70 pessoas da área, entre eles arquitetos, engenheiros e empresários de diversos seguimentos relacionados à construção civil do Vale do Aço.

O prefeito Marcos Vinicius destacou a importância da liberação de projetos para a geração de renda na cidade. “Eu tenho certeza que a área da construção civil é o motor que irá impulsionar a geração de empregos que queremos. Pegamos uma cidade com mais de 90 empregos negativos, e hoje eu estou sensibilizando os empresários da construção civil para voltarem a investir em Fabriciano.”, informou.

O empresário Clécio Rodrigues destaca as vantagens da aprovação imediata de projetos na cidade. “A nova metodologia da prefeitura vai alavancar a economia de Fabriciano, pois com a aprovação mais ágil será possível a construção de novas obras, edifícios, casas e isso aumenta toda a cadeia produtiva da construção civil, que todo mundo sabe que emprega muitas pessoas e tem muito impacto na economia de uma cidade.”, comemora.