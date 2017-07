FABRICIANO REALIZA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS

A Prefeitura de Coronel Fabriciano realizará na próxima sexta-feira (28), um mutirão contra as hepatites A e B em todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade. O objetivo é vacinar a população contra a doença e atualizar o cartão de vacina de crianças, adultos e idosos. O mutirão é comemorativo ao Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais e visa também alertar a população dos perigos da doença, que ataca o fígado e, quando não tratada, pode matar.

A vacina contra a hepatite B está disponível em todas as unidades e faz parte do calendário nacional de vacinação. Toda a comunidade, independentemente da idade ou condição de vulnerabilidade, poderá se vacinar. A hepatite é a inflamação do fígado, uma doença que nem sempre apresenta sintomas. Muitas pessoas só percebem que estão doentes (principalmente dos tipos B e C) quando as manifestações já são graves, como cirrose ou câncer de fígado.

Segundo a gerente de Vigilância em Saúde, Vania Andrade, a população deve procurar a unidade mais próxima de sua residência com seu cartão de vacinação “É de extrema importância que toda a população tire parte do seu dia para se vacinar. Na maioria dos casos são doenças silenciosas. A transmissão é feita pelo contato entre indivíduos ou por meio de água ou alimentos contaminados. Em 2014, 139 casos de hepatite A foram notificados em Minas”, relata.

Serviço

Fatores de risco

Ter relações sexuais com vários parceiros, pois tem maior chance de algum ser portador do vírus e não saber.

Ter sido diagnosticado com outra doença sexualmente transmissível, como gonorreia e clamídia.

Compartilhar seringas durante aplicação de drogas injetáveis

Trabalhar em áreas de saúde, com exposição a sangue.

Viajar para regiões em que há altos índices de infecção por VHB, como África, sudoeste e região central da Ásia e Leste Europeu.

Sintomas