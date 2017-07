FABRICIANO INTENSIFICA COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA

A Prefeitura de Coronel Fabriciano iniciou esta semana a borrifação em pontos estratégicos da cidade para intensificar o combate a dengue, zika e chikungunya. Segundo a gerente em Vigilância e Saúde, Vânia Tavares, um estudo foi feito para identificar os pontos estratégicos. “Realizamos o levantamento e agora nosso objetivo é atuar nos locais de risco para alertar a população sobre os cuidados necessários”, disse.

O bairro Giovannini é o primeiro a receber as equipes de saúde. Os próximos locais são os bairros Bom Jesus, Silvio Pereira I, Manoel Maia, Manoel Domingos, JK e Surinan.

O trabalho de borrifação visa bloquear, de forma rápida e eficaz, a proliferação do Aedes aegypti, garantindo a queda no número de pessoas infectadas pelo mosquito

RELATÓRIO DIÁRIO

Os enfermeiros irão enviar de forma imediata para Secretaria de Saúde os nomes e endereços dos pacientes que apresentarem os sintomas e será feito um relatório das notificações. A equipe de Vigilância Epidemiológica faz um balanço diário de casos no município e o Centro de Endemias realiza o bloqueio imediatamente. Esse relatório também será encaminhado para as equipes da Atenção Básica, que farão o acompanhamento dos pacientes. Com o levantamento diário, os agentes de saúde serão capazes de identificar as regiões com maior incidência de infestação do Aedes e intensificar os trabalhos nas localidades.

FAÇA SUA PARTE

Combater o mosquito Aedes aegypti é um trabalho diário e deve ser feito por todos. Algumas medidas simples contribuem muito para evitar a proliferação do mosquito: elimine garrafas, sacos plásticos e pneus velhos que fiquem expostos à chuva; tampe recipientes que acumulam água como caixas d’água e piscina; coloque areia nos vasos de plantas, para que não acumule águia parada; entre outros.

Aprenda a identificar os sintomas

Zika:

• Febre

• Erupção cutânea

• Dor de cabeça

• Dor articular

• Conjuntivite (olhos vermelhos).

• Dor muscular

Dengue:

• Febre alta com início súbito

• Dor de cabeça

• Dor atrás dos olhos, que piora com o movimento deles

• Perda do paladar e apetite

• Náuseas e vômitos

• Tonturas

• Extremo cansaço

Chikungunya:

• Febre

• Dor nas articulações

• Dor nas costas

• Dor de cabeça.

SERVIÇO

Informações, dúvidas ou sugestão através do telefone (31) 3846-7714