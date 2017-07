EXPOSIÇÃO DE NEGÓCIOS MOVIMENTA O LESTE MINEIRO

A Associação Esportiva e Recreativa Usipa, em Ipatinga, recebe novamente a Expo Usipa, com as novidades nas áreas da indústria, comércio e prestação de serviços. A 29ª edição da mostra, uma das mais tradicionais e longevas exposições de negócios de Minas Gerais, será aberta amanhã (19) e prossegue até sábado (21), das 18h às 23h.

Reconhecida nacionalmente, a feira é considerada um sucesso pelos empreendedores e reúne empresas de todo o Brasil e até do exterior, apresentando um mix de produtos, inovações e tecnologia. Um público superior a 20 mil visitantes participam anualmente do evento que movimenta ainda a hotelaria, transporte aéreo e rodoviário, contribuindo para a economia regional.

Em números, os visitantes encontrarão nos 15 mil metros quadrados de área, 141 empresas divididas em 136 stands, por onde estão distribuídos: setor industrial, setor comercial e varejo, sendo que área da indústria ocupa a maior parte da exposição com 55% dos stands.

As empresas expositoras terão a oportunidade de ter contato direto com a equipe de suprimentos de grandes potências do mercado, durante o Encontro de Negócios oferecido pela organizadora em horário diurno nos dias da feira. É um espaço diferenciado, aproximando expositores e as demandantes Aperam, ArcelorMittal, Cenibra, Gerdau, Usiminas, Vale e Vallourec.

Outro grande momento são as palestras técnicas. Abertas ao público, as palestras são realizadas pelas expositoras durante o dia, dando mais informações e instruções de uso dos produtos.

O gerente comercial da Radial Rolamentos, Rodrigo Brunetto está ansioso e cheio de expectativas. A empresa participa da Expo Usipa pela terceira vez, e o expositor considera que participar da feira é de extrema importância para o desenvolvimento e consolidação da Radial em Minas Gerais. “A sede da empresa é em São Paulo e há 18 meses instalamos uma filial em Ipatinga. Acreditamos que estar na Expo Usipa é um diferencial na busca de alavancar o crescimento de nossa empresa dentro de grandes companhias”, garante.

Para Sanzio Figueiredo, presidente da Usipa, a 29ª edição da Expo Usipa deve superar todas as expectativas, levando em consideração a venda de 100% dos stands disponibilizados, além do retorno positivo dos expositores e visitantes na última edição. “Há alguns anos o país vive uma grande crise econômica, são tempos difíceis, porém nos leva a valorizar ainda mais as empresas e gestores que nos oferecem confiança. Afinal, são quase três décadas de serviços prestados em prol do crescimento empresarial e fomento de bons negócios”, afirma Sanzio.

OUTRAS ATRAÇÕES

De 19 a 21, das 18h às 23h o público poderá conhecer um pouco mais das tendências do mercado atual e ainda curtir uma boa música e deliciosos petiscos na praça de alimentação.

A Expo Usipa também traz a Expor Outlet que tem o apoio da Aciapi/CDL, e em sua terceira edição reúne vários lojistas que irão apresentar as tendências da moda. O Outlet e o Espaço Leve Flor continuarão abertos no sábado (22) das 10h às 18h.