EXPO USIPA 2017 RECEBE MAIS DE 25 MIL PESSOAS

Ipatinga abriu as portas na última semana para receber empresas de todo o Brasil e até do exterior, durante a 29ª edição da Expo Usipa. O evento contou com representantes da indústria, comércio e prestação de serviços, e mais de 25 mil pessoas foram conferir as inovações e tecnologias apresentadas nos três dias de exposição.

Já na entrada, os visitantes eram recebidos pela Usiminas com projetos inovadores e sustentáveis: o “Caminhos do Vale” e o “Artefato – Blocos Intertravados”. Os projetos apresentam um novo formato de pavimentação e manutenção de estradas rurais e a fabricação de blocos para pisos e construções, a partir do agregado siderúrgico, transformando resíduos da produção do aço em recursos.

A Cenibra também apostou na sustentabilidade e apresentou alguns dos projetos sociais que apoia, potencializando o empreendedorismo regional. Como nas edições anteriores, o estande da empresa de celulose chamou muito a atenção dos visitantes, que desta vez puderam adquirir os produtos de artesanato e alimentação, além de ouvir uma boa rodada de viola com o grupo Luthier, outro projeto social amparado pela Cenibra.

No estande da Giganet um carro da Fórmula 3 era o destaque para apresentar ao consumidor a internet mais veloz do Vale do Aço. Há dois anos no mercado, a empresa oferece aos clientes 100% fibra ótica o que resulta um serviço de internet mais veloz e com maior estabilidade.

NOVIDADES

As inovações não pararam por aí, preocupados com a segurança dentro das indústrias, muitos empresas trouxeram equipamentos com inteligência suficiente para bloquear acidentes. A Embraval apresentou a válvula especial para tubulação de gases. A EletricMinas apresentou um equipamento fabricado há um ano com a finalidade de proteger o eletricista no momento de realizar a operação dos disjuntores dentro das indústrias.

Na área de saúde, a Medicare apostou no contato com o público empresarial dentro da Expo Usipa e apresentou o Medicare Empresa um serviço de Atenção Pré-Hospitalar (APH) em locais pré-definidos, como Empresas, além de Atenção à Saúde do Trabalhador. O serviço é oferecido dentro das empresas, fora do ambiente hospitalar e tem como objetivo aumentar a possibilidade de sobrevivência do paciente, diminuir as chances de sequelas causadas por atendimento inadequado, além de reduzir os custos e implicações ocasionadas pelo internamento hospitalar.

Já a Fundação São Francisco Xavier ofereceu o Espaço Saúde, com profissionais para aferir a pressão, calcular índice de massa corporal e realizar o exame de glicemia. Para as crianças o Espaço apresentou atividades do projeto Educação em Segurança e Saúde, orientações nutricionais do projeto Equilibrar Infantil, e ainda orientações sobre prevenção do câncer bucal pelo Centro de Odontologia Integrada (COI), no Espaço Saúde Bucal.

30 ANOS

A exposição encerrou a 29ª edição na sexta-feira (21) com todos os participantes e equipe organizadora cheios de expectativas para 2018, quando a Expo Usipa completa 30 anos. “Ainda faltam 12 meses, mas a data merece ser comemorada em grande estilo, e vamos trabalhar para surpreendê-los, muitas ideias já estão surgindo”, fala entusiasmado o presidente Sanzio Figueiredo.

Serviço

Em números

25.134 visitantes

141 expositores

136 estandes

15m² de área

49 palestras técnicas

Mais de 800 participantes nas palestras

Mais de 700 encontros de negócios

Mais de 150 empregos temporários gerados