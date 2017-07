EXPLOSÕES INTERROMPEM QUARTA-FEIRA, TRÂNSITO NA BR-381

A Gestão Ambiental do DNIT informa que o trânsito será temporariamente interrompido por volta das 14h, nesta quarta-feira (12), na BR-381 (nos dois sentidos da via), próximo ao Trevo de Barão de Cocais (KM 392). A paralização ocorrerá devido às explosões de rochas.

Executadas e supervisionadas por profissionais treinados para tal atividade, as detonações ocorrem como parte das obras de modernização e ampliação da capacidade da BR-381. As explosões geralmente têm a duração de 20 a 40 minutos; e logo após o trânsito volta a circular normalmente.

OBRAS AVANÇAM

As obras no Lote 7 do trecho da BR-381 Norte entre Rio Una e Caeté, já estão 46% concluídas. Na semana passada, a Superintendência Regional de Meio Ambiente (Supram) liberou a operação da Usina de Concreto I, o que permitirá o avanço do projeto que prevê a duplicação de 37,5 quilômetros da via e a revitalização das pistas antigas. Além disso, no trecho estão sendo executadas três pontes, três interseções (Barão de Cocais, Itabira e Bom Jesus do Amparo) e um viaduto de 600 metros.

A Usina de Concreto I é uma instalação responsável pela produção em larga escala do insumo para a pavimentação das novas pistas. As obras estão sendo executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Estima-se que a liberação do tráfego nas novas pistas de acesso a Bom Jesus do Amparo, Itabira e Barão de Cocais, bem como do viaduto, seja finalizado até o final deste ano. Outra prioridade prevista pelo DNIT é a contratação do serviço de manutenção de toda a BR-381, para garantir maior conforto e segurança aos usuários da rodovia.

LICENÇA AMBIENTAL

No mês de junho, o Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) aprovou o Licenciamento e Intervenção Ambiental do Lote 7 junto à Câmara Técnica Especializada de Atividades de Infraestrutura de Transporte, Saneamento e Urbanização. De acordo com o documento, foram aceitas algumas alterações do Projeto Executivo Geométrico, como adequações das seções da pista, com e sem terceira faixa, e alargamento de canteiros centrais, que irão melhorar o traçado de várias curvas. Essas alterações, além de garantir mais qualidade à rodovia, permitirão acelerar as obras de duplicação da BR-381.

Serviço

