EX-JOGADOR E ÁRBITRO DESENVOLVE PROJETO SOCIAL EM IPATINGA

Desde 2010, na quadra da Associação de Moradores do Bairro Novo Cruzeiro (Ambanoc), em Ipatinga, garotos com idade entre 5 a 13 anos têm participado frequentemente das aulas e treinamentos da Escola de Futsal Ambanoc, projeto social desenvolvido por Glayson Ferreira, ex-jogador e árbitro da Federação Mineira de Futsal (FMFS) e da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).

Glayson observa que os alunos têm apresentado uma evolução surpreendente, ao assimilarem técnicas e ensinamentos do futsal, e já faz planos para a equipe. “Nosso trabalho é voluntário e os resultados dentro e fora de quadra surpreendeu inclusive os pais. Aqui, o aluno tem que saber conciliar o esporte com a escola. Estamos preparando uma nova dinâmica para os garotos, que serão os amistosos e intercâmbio técnico aos sábados pela manhã”, antecipou o técnico.

A escolinha de futsal atende atletas dos bairros Novo Cruzeiro, Centro, Veneza, Jardim Panorama e Iguaçu. As atividades são realizadas as terças e quintas-feiras, no período de 18h às 20h.

Glayson Ferreira é também monitor do Projeto Mais Educação, desenvolvido pela Prefeitura de Coronel Fabriciano nas Escolas Municipais Raimunda Coura Barcelos (Caladinho) e Dom Lélis Lara (Vila São Francisco).

Serviço

Mais informações pelo telefone (31) 99260-0289.