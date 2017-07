EVARISTO COSTA TROCA A GLOBO PELAS REDES SOCIAIS

Está confirmado. O jornalista Evaristo Costa deixa a TV Globo. O apresentador usou a conta que mantém no Instagram para anunciar ao público que resolveu sair mesmo da emissora. Ele apresentou o ‘Jornal Hoje’ pela última vez nesta quinta-feira (27). Ao falar publicamente de sua saída da TV Globo, em seu Instagram, o jornalista garante que seguirá nas redes sociais.

Evaristo é um dos jornalistas brasileiros mais populares nas mídias digitais. No Instagram, por exemplo, conta com 4,9 milhões de seguidores. A fanpage oficial no Facebook tem 2,1 milhões de curtidas, enquanto o perfil no Twitter possui 1 milhão de seguidores. “Agradeço meus milhões de fãs e seguidores. Esses não vão se ver livres de mim tão cedo”, brinca o apresentador.

SAÍDA ANTECIPADA

O posicionamento de Evaristo Costa ocorre mais de uma semana após o colunista Flávio Ricco, do UOL, informar que ele estava de saída da equipe de jornalismo da TV Globo. No dia 19, a coluna editada por Ricco garantiu que o apresentador decidiu não renovar com o canal televisivo para morar fora do país com a mulher e as duas filhas.

No vídeo publicado no Instagram, o jornalista não comenta o seu futuro profissional e nem relata se irá – ou não – sair do Brasil. Evaristo Costa pontua, contudo, que não foi fácil optar deixar o posto de âncora do ‘Jornal Hoje’ e o quadro de funcionários da emissora. “Foi uma decisão muito difícil de ser tomada, mas estou feliz por ter tomado essa decisão e ainda mais feliz por ter feito tudo certinho até aqui”, relata.

O comunicador registra, porém, que resolveu deixar a rotina de trabalhar com o telejornalismo diário para relaxar e aproveitar mais momentos com a família. “Preciso descansar o corpo e preciso descansar a mente. São muitos anos fazendo a mesma coisa”, diz o apresentador que está na bancada do ‘Jornal Hoje’ desde 2004 e na TV Globo de São Paulo desde 1999.

“Agradeço a minha família. Em especial à Amália [mulher], Francesca e Antonella [filhas], que por tanto dias, natais, feriados e fins de semana abriram mão do esposo e do pai, pacientemente”, enfatiza o jornalista no vídeo direcionado ao público que o segue nas redes sociais.