‘EDUCANDO PARA A CIDADANIA’ CAPACITA PROFISSIONAIS EM TIMÓTEO

Na noite da última segunda-feira (3), a Fundação Aperam Acesita realizou, na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo, o primeiro encontro de formação para os educadores das escolas públicas atendidas pelo projeto Educando para a Cidadania. O objetivo do encontro foi levar os participantes a uma reflexão sobre as possibilidades e metodologias práticas socioeducacionais que possam contribuir para o avanço na melhoria da qualidade do ensino.

O encontro contou com a presença do presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, que destacou a importância do projeto para a comunidade. “O projeto conta com onze profissionais de áreas multidisciplinares, uma forma de empoderar o grupo e a comunidade envolvida com a iniciativa. Estamos desenvolvendo nos profissionais desse projeto um potencial criativo, a favor das inovações no processo da educação.”- afirma.

A capacitação foi conduzida pela consultora Magarete Amorim, que destacou a necessidade dos educadores se reinventarem em sala de aula, a partir da troca de experiências entre si. “É de suma importância associar a teoria à prática dentro das salas de aula para que a formação se torne proveitosa”.

Também estiveram presentes no encontro a secretária Municipal de Educação, Guaraciaba Gomes Martins Araújo; a secretária Municipal de Assistência Social, Carmem Costa Carvalho Miranda; os diretores Antônio Ramos de Freitas, da Escola Municipal Novo Tempo; Márcia Lessa Nunes, da Escola Municipal de Timóteo; e Maria Helena Teixeira Barcelos, diretora da Escola Municipal Ana Moura.

O projeto beneficia as escolas municipais Ana Moura, Novo tempo e Municipal de Timóteo, todas localizadas no território sudoeste do município, região priorizada pela iniciativa por seu potencial de desenvolvimento.

O projeto Educando para a cidadania é fruto de um esforço coletivo entre Fundação Aperam Acesita, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Timóteo, Secretaria de Educação e Cultura e Secretaria de Assistência Social. Conta com o apoio da Fundação Itaú Social, por meio do Edital de Apoio aos Fundos da Infância e Adolescência 2016.