Doze cidades do Leste Mineiro são contempladas com patrocínios culturais

Mais de R$ 65 mil foram liberados pelo Governo do Estado nesta segunda-feira (03) para diferentes projetos culturais em 12 cidades do Leste Mineiro, incluindo a Região e Colar Metropolitano do Vale do Aço. Os projetos vão desde feiras de negócios e gastronômicas até seminários de agronegócio. As cidades contempladas são Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Engenheiro Caldas, Santana do Paraíso, Dionísio, Ipaba, Mesquita, Inhapim, Ipanema, Entre Folhas e Braúnas.

A informação é da deputada estadual Rosângela Reis (Pros), que recebeu do secretário de Estado de Governo, Odair Cunha, os ofícios de patrocínio das iniciativas que os municípios a fomentar a economia, turismo, cultura e lazer local.

Entre os destaques para receber os recursos está a tradicional Festa do Queijo, de Ipanema. A cidade detém o título de produtora do maior queijo tipo Minas do Brasil, conforme auditoria realizada pela Rank Brasil, com o laticínio de 1.910 quilos produzido em 2016.

Serviço

Confira a lista dos municípios e projetos beneficiados:

Ipatinga – 1º Feira da Economia Criativa – R$ 5.000,00

Coronel Fabriciano – Feira de Negócios do Artesão do Colar Metropolitano do Vale do Aço – R$ 5.000,00

Timóteo – 1º Festival de Inverno de Timóteo: Música e Gastronomia Artesanal – R$ 5.000,00

Santana do Paraíso – Produção Criativa de Água – R$ 5.000,00

Dionísio – Projeto Fomenta Dionísio – Seminário do Agronegócio da Agricultura Familiar R$ 8.000,00

Engenheiro Caldas – 1ª Feira Cultural e Gastronomia de Engenheiro Caldas – R$ 7.500,00

Ipaba – 1º Festival de Gastronomia da Agricultura Familiar de Ipaba – R$ 5.000,00

Mesquita – Festival Gastronômico Sabores de Mesquita – R$ 5.000,00

Ipanema – 8ª Festa do Queijo – R$ 5.000,00

Inhapim – Projeto Baruibão – R$ 5.000,00

Entre Folhas – Feira da Agricultura Familiar – R$ 5.000,00

Braúnas – 5º Festival Cultural Funrundim – R$ 5.000,00