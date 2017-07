DNIT recebe licenças ambientais para obras da BR-381

Os últimos 15 dias foram de grande importância para o andamento das obras de implantação, modernização e ampliação de capacidade da BR-381. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) juntamente com a Gestão Ambiental e o Consórcio Brasil/Mota/Engesur, deram passos importantes para o desenvolvimento das obras, principalmente no Lote 7.

No dia 27 de junho foram aprovados na Câmara Técnica Especializada de Atividades de Infraestrutura de Transporte, Saneamento e Urbanização (CIF) do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), adendos de Licenciamento Ambiental e Intervenção Ambiental no Lote 7. Nesses documentos foram aprovadas alterações do Projeto Executivo Geométrico que permitem acelerar as obras neste lote, que irão permitir mais qualidade e segurança na rodovia. As alterações aprovadas incluem alteração das seções com e sem 3ª faixa, alargamento do canteiro central em alguns pontos, e melhoria do traçado de várias curvas.

E nesta segunda-feira (3) foi liberado pela Superintendência Regional de Meio Ambiente (Supram – Leste Mineiro) a licença de operação da Usina de Concreto I, localizada no canteiro de obras da ECB, em Caeté. Essa licença permitirá maior produção de concreto para pavimentação de rodovia no Lote 7. A expectativa é de que com as duas Usinas de Concreto em funcionamento, sejam realizados cerca de 500m/dia de pista.

Ainda no documento emitido pelo Copam, ficou definido pela Diretoria Colegiada do DNIT a exclusão da implantação de trecho referente aos Lotes 9 e 10, denominado Variante Santa Bárbara. Essa alteração trará menor custo ao projeto, mais agilidade nas obras do Lote 5 e 6, além de diminuir consideravelmente a supressão do Bioma Mata Atlântica, resultando assim em ganhos ambientais e econômicos para a região e usuários da rodovia.