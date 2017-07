‘CONTÉM CULTURA’ ESTÁ EM VIAS DE SER INAUGURADO

A sala multicultural do projeto Contém Cultura será inaugurada em breve na cidade de Periquito. Nesta semana, foi concluída a forração com grama da área externa dos containers adaptados para sediar o programa, que consistirá na exibição de filmes nacionais comentados e saraus literários, sempre com entrada franca.

O Contém Cultura acaba de receber filmes cedidos pela Agência Nacional de Cinema (Ancine) e que vão compor a mostra. O projeto contará ainda com a Itinerância do 18º Fest Curtas BH, Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte que se firmou como um dos eventos mais importantes de difusão da produção cinematográfica mundial em Minas Gerais. Do Fest Curtas BH serão exibidas obras recentes, finalizadas entre os anos de 2015 e 2016.

A programação de exibição dos filmes do Contém Cultura está sendo montada pela programadora cultural e proponente Luciana Profiro, a partir dos títulos selecionados pelo jornalista, historiador e documentarista, Sávio Tarso, curador da mostra que será realizada semanalmente durante 10 meses. Após esse período, o centro cultural será doado ao município que se encarregará da manutenção do espaço.

A fim de dar continuidade ao projeto, a Prefeitura Municipal de Periquito selecionou dois assistentes culturais, Mateus Henrique da Silva, que vai atuar no Contém Cultura como facilitador cultural; e a coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Flaviana Cristina Brumário, para desenvolver atividades culturais na sala multicultural. Juntos, eles participaram do primeiro módulo de capacitação ministrada por Luciana Porfiro e Sávio Tarso, que falou sobre a história do cinema de ficção produzido no Brasil.

Flaviana se revela apaixonada pelo Contém Cultura. “Fui conhecendo e gostando do projeto. Agora, estou encantada com a história do cinema”. Mateus, por sua vez, disse que a iniciativa é superinteressante e vai proporcionar ótimos momentos de aprendizado para a comunidade. Assim como Flaviana, Mateus está maravilhado com o curso de cinema.

No segundo módulo, previsto para ser realizado nos próximos dias, Sávio Tarso abordará a trajetória de cinema documentário nacional e suas características. O documentarista, que visitou a sala de cinema acompanhado dos assistentes culturais e da equipe de produção do Contém Cultura, se surpreendeu com o espaço, e elogiou o projeto. “Eu não imaginava que a estrutura fosse tão bacana. Estou surpreso. Esse projeto é grandioso, potente para formar público com uma visão crítica do mundo. Além do caráter de entretenimento, o Contém Cultura vai colaborar com uma melhor formação cultural e educacional da população. Ninguém vai sair de uma sessão sem um questionamento. O que o projeto vem proporcionar são reflexões acerca de uma infinidade de assuntos e campos de conhecimento.” – revela.

O projeto foi iniciado em março deste ano, com a definição do local onde seriam fixados os containers e sua adaptação. Posteriormente, foi feita terraplanagem da área destinada à iniciativa, na região central da cidade, e instalados os módulos de aço, aparelhados com móveis, ar condicionado e equipamentos de projeção digital.

A fim de tornar as exibições dos filmes acessíveis para pessoas com deficiência, foi instalada uma rampa na entrada da sala de projeção. O Contém Cultura conta ainda com outro mecanismo de inclusão, a janela para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) em alguns dos os títulos.

Aprovado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Cenibra, o Contém Cultura tem como propósito estruturar espaços permanentes destinados à promoção da cultura nas cidades do interior de Minas Gerais, privilegiando a divulgação de produções nacionais, uma forma de valorizar o cinema brasileiro e estimular o público a se envolver como realizadores de atividades culturais, artísticas e de entretenimento.