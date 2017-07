CONSELHO DISCUTE ADEQUAÇÕES NO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA

O Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer realizou mais um encontro com representantes do Conselho de Cultura de Ipatinga para a revisão do texto do projeto de lei do Plano Municipal de Cultura. Depois de reestruturado, o plano vai regular e organizar as ações de fomento à cultura para os próximos anos.

Segundo o diretor de Cultura, Francisco Neto, é importante ressaltar que o Plano Municipal de Cultura foi elaborado no ano passado e levado à Câmara Municipal. Entretanto, foi devolvido no final do ano. “Nós estamos rediscutindo o plano, para adequar as ressalvas feitas no processo de devolução e procurando enriquecer mais as nossas propostas”, explicou.

NOVA COMISSÃO

Francisco Neto informa que está sendo montada uma comissão para discutir a lei e formular os anexos que fazem parte do Plano Municipal de Cultura. “Esta comissão é constituída tanto por membros da classe artística quanto por pessoas do conselho e da sociedade civil. Os interessados devem procurar o Departamento de Cultura, mantendo contato pelos telefones 3829-8059 e 3829-8060 ou através do presidente do Conselho Municipal de Cultura, Wenderson Godoy, no número 98551-3323, até quarta-feira (12).”, orienta o diretor do departamento.

De acordo com Wenderson Godoy, muitas pessoas participaram da construção do projeto. “O Plano Municipal de Cultura de Ipatinga foi feito por várias mãos. Ainda assim, está sendo rediscutido. Queremos manter a transparência, com discussões de forma democrática e pública.”, enfatizou.

O presidente do conselho esclarece que já existe um cronograma para as atividades e encontros semanais, que acontecem no terceiro andar da Prefeitura de Ipatinga, no Departamento de Cultura, toda sexta-feira, de 8h às 11h.