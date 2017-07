COMEÇA A SEMANA DA COMÉDIA COM CINCO ATRAÇÕES

Generosas doses de humor, diversão e cultura a preços populares é o que promete a Semana da Comédia de Ipatinga, realizada pela Cia. de Teatro Corpo de Prova e produzida pela Santinhas do Pau Oco Produções de Comédias. A programação levará cinco atrações para o palco do Teatro do Centro Cultural Usiminas, de hoje (12) a sábado (15/7). O principal objetivo do evento é atrair e formar mais amantes da arte de representar.

A ideia é que a Semana da Comédia leve mais espectadores a um número maior de espetáculos durante a semana. Os ingressos são vendidos a promocionalmente a R$ 10 até duas horas antes dos eventos.

A Semana da Comédia terá como espetáculo de abertura a comédia “Casei – A peça do Casamento”, nesta quarta (12), às 20h30. O mais recente espetáculo das Santinhas do Pau Oco traz o ator Othon Valgas contando a história de Luís Antônio, que após mais uma briga conjugal com Maria Rita, sua esposa, é proibido de entrar em casa e senta-se no banco de uma praça para fazer um desabafo ao público, confidenciando toda a sua dificuldade em tentar entender a vida de um homem casado e as responsabilidades pertencentes a este universo.

Na quinta-feira (13), a atração é a peça “Ela só Pensa Naquilo”, às 20h30, que conta a história de uma dona de casa. Ela é prisioneira do próprio marido e obrigada a suportar as loucuras do cunhado, o voyeur do prédio vizinho, o anônimo do telefone e o apaixonado rapaz professor de inglês. Um dia se depara com uma vizinha do prédio em frente e desabafa. Aos poucos, o simples cotidiano revela-se em situações bem humoradas nas quais o público é convidado a participar diretamente, fazendo do espetáculo um grande festival de gargalhadas.

Na sexta-feira (14), tem teatro em dose dupla com “Jurema a Noiva Encalhada”, às 19h, e “Santinhas do Pau Oco, Uma Santa Comédia”, às 20h30. Na primeira peça, a noiva Jurema, enlouquecida após ser internada em um hospício, vai participar de uma terapia de grupo para os supostos loucos e conta suas histórias utilizando temas como amor, solidão e sexo. Mesmo encalhada, ela é sempre bem humorada e, apesar das decepções amorosas, é feliz e se empenha para conseguir um homem que a leve ao altar. Em seguida, as conhecidas freirinhas enclausuradas em um convento, vivem sob as rígidas regras da madre superiora e tentam realizar, cada qual a seu modo, seus objetivos pessoais de alegria.

Para encerrar a Semana da Comédia, o Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe “Rirvotril – Rir É Melhor Que Remédio”, às 20h30. A peça brinca com temas ligados à saúde pública como os descasos de pacientes na fila do SUS e as recentes polêmicas da política no Brasil. Os atores Othon Valgas e Marcelo Vieira dão vida a uma gama de personagens, numa troca frenética de figurinos e tipos. A peça se passa na fila de um hospital onde pacientes dependentes do SUS aguardam o atendimento, enquanto dentro do hospital acontecem diversos contratempos.

Serviço

12/7 – Casei: A Peça Do Casamento

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h30

Classificação: 12 anos

Vendas na bilheteria: R$ 10 meia-entrada estendida a todas as categorias, até 2 horas antes do espetáculo. Faltando 2 horas para o espetáculo: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

13/7 – Ela Só Pensa Naquilo

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h30

Classificação: 12 anos

Venda na bilheteria: R$ 10 meia-entrada estendida a todas as categorias, até 2 horas antes do espetáculo. Faltando 2 horas para o espetáculo: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

14/7 – Jurema A Noiva Encalhada

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 19h

Classificação: livre

Vendas na bilheteria: R$ 10 meia-entrada estendida a todas as categorias, até 2 horas antes do espetáculo. Faltando 2 horas para o espetáculo: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

Santinhas do Pau Oco – Uma Santa Comédia

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h30

Classificação: livre

Vendas na bilheteria: R$ 10 meia-entrada estendida a todas as categorias, até 2 horas antes do espetáculo. Faltando 2 horas para o espetáculo: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

15/7 – Rirvotril – Rir É Melhor Que Remédio

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h30

Classificação: livre

Vendas na bilheteria: R$ 10 meia-entrada estendida a todas as categorias, até 2 horas antes do espetáculo. Faltando 2 horas para o espetáculo: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)