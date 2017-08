Coluna William Saliba – 31/07/17

EDSON GUALBERTO E WILTON RODRIGUES: PARTEM OS PIONEIROS

O Leste de Minas encerra com tristeza este mês de julho, despedindo-se de dois empresários, pioneiros da comunicação regional. Partiram o plano espiritual, neste domingo (30), o jornalista Wilton Rodrigues de Oliveira e o radialista Edson Gualberto de Souza, duas grandes figuras humanas e exímios profissionais.

IMPRESSO

No finalzinho da década de 60, o jornalista e professor Wilton Rodrigues e o advogado José Francisco de Oliveira tiveram a audácia de lançar o primeiro jornal com circulação diária do Vale do Aço. Enfrentando os desafios tecnológicos da época – quando para publicar uma fotografia era necessário produzir um clichê de chapa de cobre revestida com prata polida, em Belo Horizonte –, os dois lançaram, em Ipatinga, o Diário da Manhã. Em março de 1970, sob a orientação do professor Wilton (a quem sou muito grato), este colunista iniciava no Diário da Manhã a sua carreira jornalística. Wilton também dirigiu o Diário do Aço e participou da fundação do Diário de Caratinga e do Diário Popular, em Ipatinga.

RADIODIFUSÃO

Em 1978, quando eu atuava na Comunicação Social da Cenibra, conheci o carismático Edson Gualberto. Ele me procurou, juntamente com o seu sócio Getúlio Miranda e o radialista Odilon Lagares, solicitando o apoio técnico da empresa de celulose para implantação das primeiras emissoras em FM do Leste mineiro: as Rádios Imparsom e Mundo Melhor FM. A Cenibra não só elaborou o projeto de engenharia, como instalou a torre para os transmissores das emissoras no Pico do Ibituruna, em Governador Valadares.

TELEVISÃO

Na década de 80, os amigos Edson Gualberto e Getúlio Miranda me convidavam para dirigir a TV Minas/Rede Manchete, no Vale do Aço. Nos anos 90, com a nova denominação de TV Leste, então afiliada à Rede Globo, estava eu de volta ao convívio com Gualberto, quando apresentei por quase um ano o “Câmera Leste”, programa que ia ar nas manhãs de domingo, após o “Globo Rural”.

LÍDER

Sempre atencioso com todos e distribuindo simpatia, Edson Gualberto chegou à presidência da Associação Comercial e, anos mais tarde, foi eleito vice-prefeito de Governador Valadares. Lutando pela viva, perdeu a batalha para o câncer. Descanse em paz, meu amigo. Você deixou a vida neste plano e entrou para história regional.

RESULTADOS

Após anunciar os bons resultados ao mercado, na última sexta-feira (28), o presidente da Usiminas, Sérgio Leite, tem encontro marcado nesta terça-feira (1º), com os jornalistas do Vale do Aço. Na quarta-feira (2), Leite se reúne com as lideranças comunitárias no Teatro Zélia Olguin, em Ipatinga.

CONTÉM CULTURA

A Cenibra, através dos benefícios da Lei de Incentivo do Ministério da Cultura, inaugura no próximo dia 15, o Centro Cultural Contém Cultura, na cidade de Periquito. É um projeto inédito, montado com contêineres.