Coluna William Saliba – 28/07/17

USIMINAS APRESENTA LUCRO LÍQUIDO DE R$ 176 MILHÕES

A Usiminas, sob a gestão do executivo Sérgio Leite, acaba de anunciar o lucro líquido de R$ 176 milhões, ou seja, valor 62% maior do que o primeiro trimestre deste ano. A siderúrgica mineira, neste mesmo período, liderou o aumento de preços do aço, aproveitando a melhora do mercado, o que impactou diretamente a receita e os resultados positivos. A Usiminas também apresentou o aumento de vendas em 10%, 990 mil toneladas, com aumento da participação do mercado externo.

BONS NÚMEROS

O EBITDA ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 711 milhões, é 11 vezes maior do que o mesmo período do ano passado, que havia sido de R$ 68 milhões. A margem EBITDA de 29% mostrou um aumento de cinco pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre. Na comparação do semestre de 2017 com 2016, o aumento foi de 22 pontos percentuais. A receita líquida de R$ 2,569 bilhões, no segundo trimestre, teve alta de 27% em um ano. Em relação ao primeiro trimestre, subiu 9%. A alavancagem melhorou e está em 2,8 vezes, ante 3,9 vezes no primeiro trimestre do ano.

PACIFICAÇÃO

Segundo Paolo Bassetti, presidente da Ternium do Brasil – acionista majoritária da Usiminas – esta excelente atuação da siderúrgica deixa “claro que a pacificação da empresa traz resultados positivos e permite que a nova diretoria foque na gestão da companhia e esteja atenta aos detalhes”. Bassetti afirma que a Ternium está otimista com a recuperação da Usiminas e com o trabalho que Sérgio Leite pode desenvolver nos próximos três anos do seu mandato. O mercado também tem reagido positivamente à gestão do novo presidente da Usiminas e as ações da companhia estão subindo desde que Leite assumiu em março último, alta de 19%.

TRABALHO EM EQUIPE

Sérgio Leite ressalta que a mobilização de toda equipe da Usiminas tem sido intensa para alcançar bons resultados. O Grupo dos Dez (comitê interno que reúne profissionais da empresa para priorizar medidas de reestruturação e recuperação da sustentabilidade) continua atuando em prol de três pilares: foco nos resultados, foco nos clientes e foco nas pessoas. Segundo ele, a Usiminas tem atuado em cinco frentes: Ipatinga e Cubatão, focadas em redução de custos e melhoria de produtividade; Receita, para aumentar a entrada de valores; Recursos Humanos, para eficiência operacional, e Clima Organizacional, voltado ao mérito e reconhecimento.

COACHING

Ipatinga recebe um projeto inovador na próxima terça-feira (1). A Prudem, empresa voltada para capacitação do ser humano com ênfase no desenvolvimento pessoal e profissional, inaugura, no Centro Comercial do Cariru, o 1° Centro de Treinamento de Coaching do Vale do Aço. A iniciativa é João Paulo Campos Cardoso, coach pela SBCoaching CB International. Ele já treinou mais de 4 mil pessoas nos últimos anos, com 99% das avaliações, inclusive com recordes de performance e vendas na rede franquias da Subway.

PRÁTICAS INTEGRATIVAS

A terapeuta holística Mariângela Nunes está se especializando pelo SUS na implantação das Práticas Integrativas e Complementares (PICs) e, em breve, estará habilitada a auxiliar os municípios a proporcionarem este atendimento à população. As PICs, denominadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como Medicinas Tradicionais ou Complementares, foram institucionalizadas no Brasil, por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), oferecendo pelo SUS serviços e produtos da homeopatia, medicina tradicional chinesa, acupuntura, plantas medicinais e fitoterapia.

PIONEIRISMO

A Região Metropolitana do Vale do Aço tem uma entidade pioneira em Práticas Integrativas e Complementares. Trata-se do Instituto Vida Natural (Instituto Vita), em Timóteo, criado em 1992 e até hoje em plena atividade.

RIR PARA NÃO CHORAR

Agora, com a prisão do ex-presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, colocado por Dilma Roussef na Petrobras para estancar a corrupção na estatal, estava certo quem disse:

“O Brasil é o mais antigo país do futuro do mundo”.