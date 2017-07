Coluna William Saliba – 26/07/17

CRESCE A PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO

A produção de aço bruto no Brasil em junho somou 2,649 milhões de toneladas, aumento de 4% em relação ao mesmo mês do ano passado. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (26), pelo Instituto Aço Brasil (IABr). Já a produção de laminados chegou em 1,814 milhão de toneladas no mês passado, aumento de 2,3% na relação anual. A de aços planos, por sua vez, cresceu 13,5%, para 1,1 milhão de toneladas no mês passado.

MERCADO EXTERNO

Para o presidente da Usiminas, Sérgio Leite, a indústria do aço brasileira sempre teve o foco no mercado interno, mas no momento o setor não tem saída, a não ser destinar parte de sua produção para as exportações. Segundo Leite, hoje a indústria siderúrgica do Brasil roda com uma utilização de capacidade de 60%, sendo que o ideal é um patamar de 80%.

QUALIDADE

O presidente do Sindicato da Panificação do Vale do Aço (Sinpava), Fabrício Lara, lança o Selo Alimento Seguro, com a participação do biomédico e consultor Roberto Martins – o Dr. Bactéria do Fantástico- , na próxima segunda-feira (31), na Fiemg Regional Vale do Aço. O selo objetiva incentivar as indústrias do setor de alimentação regional a implementarem normas técnicas, garantindo os requisitos obrigatórios da higiene e segurança alimentar de acordo com a legislação vigente. A certificação das empresas será realizada juntamente com a atuação da vigilância sanitária de cada município.

LIMPEZA

Serão inauguradas, amanhã (27), as novas instalações da HDR, em Timóteo. Fundada em 2003, a empresa, dirigida pelo empresário Hiler Félix e sua esposa Derlaine, recebeu a nova denominação de Sistema HDR, expandindo a sua presença no mercado de limpeza e bem-estar para mais de 40 cidades, em Minas Gerais.

DEFICIENTES

Dados coletados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostram que hoje existem 750.983 estudantes com algum tipo de deficiência convivendo com os demais alunos nas escolas de todo o Brasil. O número é 6,5 vezes maior que o apurado em 2005. Estes resultados são reflexos da maior conscientização da população sobre o assunto, aliada às políticas públicas dos últimos anos.

COBRANÇA

A Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara dos Deputados, aprovou proposta que proíbe as operadoras de TV por assinatura de inserir avisos sobre atraso no pagamento da fatura, nas imagens transmitidas aos televisores dos assinantes. Segundo o texto aprovado, é direito do assinante receber informação a respeito de atraso no pagamento exclusivamente por meio de ligação telefônica em horário comercial, correio eletrônico ou mensagem de texto.