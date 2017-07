Coluna William Saliba – 25/07/17

IPATINGA REÚNE TERAPÊUTAS HOLÍSTICOS

Ipatinga irá sediar neste sábado (29) e domingo (29), na sede da Apae, no Bairro Bela Vista, o II Encontro Regionais de Plantas Medicinais e Terapias Complementares. O evento contará com o curso sobre Plantas Medicinais, Homeopatia e Produção de Alimentos Saudáveis, com certificado fornecido pelo Programa de Extensão do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa. Mais informações e inscrições podem ser obtidas com os organizadores do encontro, Elísio Saqueto, Lúcia Oliveira (98663-5162) e Judith Oliveira (98683-2655).

CNHe

A Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica (CNH-e) foi aprovada nesta terça-feira (25), em reunião do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), conforme proposta pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo. A CNH Eletrônica é a versão do documento com o mesmo valor jurídico da impressa, mas com vantagens adicionais, oferecendo aos cidadãos mais praticidade, por meio de aplicativo usado em smartphone. Motoristas irão apresentar o documento de porte obrigatório, em formato digital, que poderá ser comprovado pela assinatura com certificado digital do emissor ou com a leitura do QRCode.

HOMENAGEM

O escritor e articulista do jornal O Tempo, de Belo Horizonte, José Reis Chaves; e o presidente da União Espírita Mineira, Henrique Kemper, serão homenageados na noite desta terça-feira (25), pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. Kemper receberá o título de Honra ao Mérito e José Reis a Medalha de Chico Xavier, oportunidade em que receberá homenagem do vereador Flávio dos Santos.

PARTE UM COLEGA

Os jornalistas mineiros amanheceram nesta terça-feira (25), sentidos com a notícia do falecimento do colega Artur Almeida, que atuou como âncora do MGTV 1ª Edição da Rede Globo Minas, em Belo Horizonte. O jornalista foi vitima de ataque cardíaco ontem, em Portugal, onde se encontrava de férias.

CONTRA O AEDES

Prefeitos, secretários de saúde e coordenadores da Vigilância Epidemiológica, Controle de Zoonoses e Atenção Primária dos municípios de Timóteo, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso, Pingo d’agua, Córrego Novo e Marliéria têm encontro marcado nesta quarta-feira (26), às 15h, no auditório da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano. Em pauta, estratégias de enfrentamento das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, em especial a febre Chikungunya que tem se elevado consideravelmente na Região e Colar Metropolitano do Vale do Aço.

CAI INADIMPLÊNCIA

Com a melhora de alguns indicadores econômicos, como queda da inflação e da taxa de juros, o ritmo do aumento da inadimplência em empresas mineiras tem apresentando desaceleração. De acordo com o Indicador de Inadimplência do Conselho Estadual do SPC de Minas Gerais, em junho deste ano houve alta de 6,52% no número de pessoas jurídicas inadimplentes, comparando-se com o mesmo período de 2016. Entretanto, o índice foi menos da metade do que foi registrado em junho do ano passado, quando o crescimento foi de 14,94%.