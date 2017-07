Coluna William Saliba – 24/07/17

OAB INAUGURA SALA DOS ADVOGADOS EM FABRICIANO

Quem deverá estar nesta terça-feira (25) em Coronel Fabriciano é o presidente da seção mineira da Ordem dos Advogados do Brasil, Antônio Fabrício de Matos Gonçalves. Ele e a presidente da subseção da OAB na cidade, a advogada Maria Aparecida Silva, inauguram às 11h30, a sala dos advogados na Delegacia da Polícia Civil, em Coronel Fabriciano.

PRÉ-CANDIDATO

Em seu périplo como pré-candidato ao Governo de Minas pelo PSB, o ex-prefeito de Belo Horizonte Márcio Lacerda estará de volta à Ipatinga, em menos de 60 dias. Ele deve participar no próximo dia 7 de agosto, da reunião da Agência de Convergência da Fiemg Regional Vale do Aço, que reúne autoridades e líderes empresariais.

TATAMI

Entre quinta-feira (27) e sábado (29), o atleta Jeferson Silva representa Coronel Fabriciano no World Series 2017, torneio que reunirá os maiores nomes do jiu-jítsu brasileiro no Rio de Janeiro. Competindo na categoria Super Pesado Master 2 até 100 kg, Jeferson Silva, o “Jefão Faraó”, também disputará, em agosto, o Vitória Internacional Open IBJJF Jiu-Jítsu Championship, no Espírito Santo.

INTERNET

O site do Instituto Cenibra na internet (www.institutocenibra.org.br) tem novidades. O site foi reformulado, com mais informações sobre os projetos sociais desenvolvidos pela instituição nos 53 municípios onde a Cenibra se faz presente. A Cenibra também está presente nas redes sociais, com páginas no Facebook e Twitter.

GIRO DE MERCADO

Para promover a trocar de experiências, novas parcerias e a geração de negócios entre as micro e pequenas empresas, o Sebrae Minas promove o Giro de Mercado e a Agenda de Relacionamento. Os encontros de empresários dos setores de restaurante, salão de beleza, cervejarias e varejo de moda vão ocorrer durante a Feira do Empreendedor, realizada em Belo Horizonte, entre os dias 2 e 5 de agosto.

SOB PRESSÃO

O livro “Sob pressão – A rotina de guerra de um médico brasileiro”, ganha nova edição da Globo Livros. A obra traz alguns relatos da rotina do autor, o médico carioca Márcio Maranhão durante os 15 anos em que trabalhou para o sistema público de saúde, no Rio de Janeiro. As histórias do livro inspiraram filme e série (que estreia nesta terça-feira na Rede Globo) dirigidos por Andrucha Waddington, produções que contam com a consultoria do médico nas gravações.

BLACK FRIDAY

Com uma dívida superior a R$ 2 bilhões e que não para de crescer, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos está passando por uma reestruturação que envolve fechamento de agências, demissões e extinções de serviços. A decisão dos Correios de por fim ao e-Sedex deve afetar a Black Friday 2017. O e-Sedex era um serviço expresso dos Correios, lançado em 2000, para o envio de mercadorias adquiridas exclusivamente por meio do comércio eletrônico. Com tratamento prioritário e entrega em domicílio, era cerca de 20% mais barato que o Sedex.