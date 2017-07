Coluna William Saliba – 21/07/17 – ESPECIAL

EXPO USIPA MOSTRA NOVAMENTE A SUA FORÇA

Próxima de completar três décadas, a Expo Usipa se consolida como a maior feira de produtos e serviços de Minas Gerais, reunindo 119 empresas nacionais e internacionais, das quais 37% são do Vale do Aço. Com o público superior a 21 mil visitantes, o evento mostra que mesmo em um ano atípico para o mercado, vale a pena investir e ousar.

Chama a atenção de todos os visitantes, logo na entrada da feira, o estande da Giganet Internet (a nova provedora de serviços de banda larga de fibra ótica de Ipatinga). Lá está em exposição o carro da Fórmula 3, utilizado pelo piloto Igor Fraga, além de várias outras atrações.