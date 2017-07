Coluna William Saliba – 18/07/17

MINISTRO DO TRABALHO PARTICIPARÁ DE EVENTO EM IPATINGA

O novo presidente da Nippon Steel & Sumitomo Metal Empreendimentos Siderúrgicos, Kazuhiro Egawa, durante reunião com o ministro Ronaldo Nogueira, nesta segunda-feira (17), na sede do Ministério do Trabalho, em Brasília, falou do acordo de Lanari-Horikoshi, que formalizou o compromisso da participação japonesa na construção da Usiminas, há mais seis décadas. Durante o encontro, o ministro confirmou presença na cerimônia dos 60 anos da Usiminas, no dia 8 de agosto, em Ipatinga.

ENCONTRO DE EXPOSITORES

Representantes das 138 empresas participantes da 29ª Expo Usipa se reúnem hoje (18), a partir das 20h, no encontro reservado aos expositores que abre oficialmente o evento. São expositores de todo o Brasil e do exterior, que apresentarão ao mercado e à população da Região Metropolitana do Vale do Aço as mais variadas novidades da indústria, comércio e prestação de serviços.

NEGÓCIOS

Além da tradicional mostra que ficará aberta ao público de amanhã (19) até sábado (22), a Expo Usipa realizará o Encontro de Negócios e palestras técnicas. No encontro, as empresas expositoras terão contato direto com grandes companhias do país, em rodadas de negócios a serem realizadas durante o dia. O evento terá a participação de compradores da Aperam, ArcelorMittal, Cenibra, Gerdau, Usiminas, Vale e Vallourec.

ARQUITETURA E DECORAÇÃO

O Shopping Vale do Aço e o Grupo Mais Vip de Comunicação e Entretenimento promovem a 2ª Mostra SVA de Arquitetura e Decor – Expo MaisVip Decor, de 17 de agosto a 10 de setembro, no segundo piso do mall, em Ipatinga. Funcionando como uma vitrine de inovações, a mostra reunirá estandes de 16 profissionais das áreas de arquitetura, decoração e design da Região Metropolitana do Vale do Aço. A edição do ano passado recebeu mais de 30 mil visitantes durante os 22 dias de sua realização.

COMPARTILHANDO

A comunidade Compartilhar promove nesta sexta-feira (21), a partir das 19h, na sede do Sebrae no Cidade Nobre, em Ipatinga, mais um Compartilhar Talks – encontro de formação da comunidade empreendedora. O tema a ser abordado será “O que você precisa saber para criar o seu próprio site”. Sandro Sales é o profissional que vai comandar o encontro. Ele é graduado em Sistemas de Informação, pós-graduado em Gestão de Negócios, trabalha com internet desde 2008, é especialista em WordPress, otimização de sites SEO e atua no Marketing Digital desde 2013. Mais informações e inscrições pelo link: https://goo.gl/QhCSt4.