Coluna William Saliba – 17/07/17

CARRO DA F3 É ATRAÇÃO DA GIGANET NA EXPO USIPA

A Giganet (nova provedora de banda larga por fibra ótica de Ipatinga) terá como grande atração de seu estande na Expo Usipa 2017, o carro da Fórmula 3 utilizado pelo piloto Igor Fraga. A empresa de telecomunicações – integrante do grupo empresarial WR Construtora – é patrocinadora oficial do piloto, que tem raízes em Ipatinga.

COMEÇO NO JAPÃO

Igor Fraga, filho do casal ipatinguense Diana Katsumi Fontes Omura e de Fabrizio Maciel Fraga, nasceu no Japão, onde com o apoio dos pais, iniciou-se no automobilismo como piloto de kart. Entre 2004 e 2009, sagrou-se campeão em competições internacionais, destacando-se como revelação do kartismo infantil japonês. Igor conquistou boas colocações no Campeonato Asiático e em certames mundiais na Itália. Após interromper a sua carreira nas pistas devido à sua mudança para o Brasil, o piloto retornou ao automobilismo em 2014. Hoje, Igor é um dos grandes nomes da Fórmula 3 no país.

SPAM TELEFÔNICO

Ao lado dos EUA, o Brasil é o segundo país que soma mais chamadas spam – ligações não solicitadas feitas por empresas pelo telefone. Segundo dados do aplicativo de comunicação Truecaller, o brasileiro recebe, em média, 20,7 ligações, no mês. O número fica atrás apenas da Índia, que registra média de 22,4. O relatório “Truecaller Insights: Top 20 de Países Afetados por Chamadas Spam em 2017”, mostra que o Brasil tem uma enorme variedade de categorias de chamadas spam. As operadoras de telefonia lideram este quesito com 33%. O segundo maior “spammer” no Brasil são os cobradores de dívidas, que compõem 24% da lista – na qual se incluem também os fraudadores, visando pedir dinheiro por motivos ilegítimos.

SEM TETO

Em 45 dias, Ipatinga saberá quantos são os moradores de rua da cidade. Habitualmente eles são encontrados no Bairro Jardim Panorama e no Parque Ipanema, áreas onde se concentra o maior número dos sem teto. Segundo o secretário de Assistência Social de Ipatinga, José Osmir de Castro, o levantamento realizado pela prefeitura em parceria com a Polícia Militar, deve ser concluído em 45 dias.

NOVO BLOG

A blogueira Karina Xavier, uma das locomotivas da moda na internet, anuncia a reestilização do seu blog. Reunindo milhares de acesso, o novo site deverá estrear nas próximas semanas. Karina, natural de Caratinga, é também colunista de moda do portal CARTA DE NOTÍCIAS.

FIM DE TARDE

Alceu Valença, Gilberto Gil, Engenheiros do Havaii e Titãs são alguns talentos da MPB e do rock brasileiro interpretados por Vital Morais, atração do Happy Hour do Shopping do Vale, nesta quarta-feira (19), às 17h30. O cantor começou sua carreira aos 15 anos com a sua banda “Filosofia de Bar”.

BITUCA

O cantor e compositor mineiro Milton Nascimento volta no tempo com a turma do Mundo Bita – a mais nova febre do público infantil. Ele fará parte do clipe animado Trem das Estações, que será lançado em setembro e integra a série Bita e a Natureza. Na animação, Milton será retratado como Bituca – seu apelido para os amigos mais íntimos – onde, ao lado de Bita, comanda uma locomotiva e faz uma viagem pelas quatro estações do ano. Por meio de clipes musicais autorais, o Mundo Bita se tornou conhecido por todo o Brasil e faz a alegria das famílias em canais como Discovery Kids, Netflix, TV Brasil e Youtube, em que já acumula mais de 800 milhões de visualizações.

BOMBA

Se a delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci preso pela Operação Lava Jato for confirmada, irá soar como uma nova bomba, causando grandes estragos. Tanto a Rede Record e o seu portal R7, como a coluna Radar On Line da Veja, sustentam que há informações guardadas pelo político envolvendo a Rede Globo de Televisão. A emissora líder de audiência no país estaria envolvida em sonegação fiscal, criação de empresa de fachada no exterior e negócios fraudulentos para aquisição dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2002.