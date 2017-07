Coluna William Saliba – 14/07/17

CHEGA AO MERCADO A GRIFE ELI LEOPOLDO

Coquetel, reunindo destaques do mundo social do Vale do Aço, assinalou, ontem (14), o lançamento oficial no mercado da grife Eli Leopoldo. A nova linha de óculos de sol, com 50 modelos, todos com proteção UV e customizados com a marca Eli Leopoldo, estão disponíveis em diversas lojas da moda da região.

ENCONTRO CINEMATOGRÁFICO

A festa de lançamento dos óculos da marca Eli Leopoldo contou com uma produção cinematográfica, no novo mirante de Ipatinga: o espaço de festas Caso Alto, no Bairro Iguaçu. Distribuindo simpatia para os convidados, a empreendedora Eli Leopoldo e seu marido Leonardo receberam os convidados e jornalistas, que se encantaram com o moderno design da linha de óculos que chega às lojas, reunindo qualidade e preço acessível.

GENTE DO CÉU

O Grupo de Teatro Gente do Céu comemora os seus 20 anos com a cerimônia de entrega do Troféu Ricardo Maia aos destaques culturais escolhidos através de pesquisa, feita pela Inove nas 23 cidades que compõem a Região e o Colar Metropolitano do Vale do Aço. Foram ouvidos 120 profissionais das mais diversas áreas artísticas. Receberão o troféu, empresas, políticos, artistas, técnicos, produtores, clubes de serviços, sindicatos e instituições que mais apoiaram o teatro regional nas últimas duas décadas. A premiação está programada para o próximo dia 29, às 17h, no Teatro João Paulo II, no Campus do Unileste, em Coronel Fabriciano.

SEGURANÇA DO TRABALHO

A Cenibra e as empresas prestadoras de serviços dos processos florestal e industrial realizam, em julho, a 21ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat Integrada). O objetivo é sensibilizar e conscientizar os mais de 7 mil empregados sobre as práticas de ações seguras no desempenho das atividades no dia a dia. Os diferenciais da Sipat da Cenibra são os instrumentos de integração para promover a reflexão e valorização de prestadores de serviços e empregados, como a eleição do “Destaque em Segurança” de cada empresa; e o concurso de paródias, que há mais de 10 anos é um sucesso. Nele, os participantes adaptam canções, transformando as letras em mensagens de valorização do comportamento e práticas seguras. Os vencedores são escolhidos por voto após a apresentação.

SEGURANÇA PÚBLICA

As comunidades do bairro Cidade Nobre e Iguaçu se reúnem no Consep VII, na próxima terça-feira (18), às 19h, na Escola Educação Criativa, para discutir segurança pública. Em pauta, as questões relacionadas a moradores de rua, usuários de drogas, doentes na rua, e a violência urbana no Bairro Cidade Nobre. O encontro terá a presença de representantes da Polícia Civil, PM, Ministério Público, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde e do Consultório na Rua.

FEIJÃOZINHO AMIGO

A Revista Empresarial anuncia a realização do II Encontro Beneficente Feijoada com Amor, no dia 19 de agosto, às 12h30, na Chácara do Hertz, em Timóteo. Neste ano, toda renda do evento será destinada ao “Projeto Viva!”. Os ingressos estão à venda na Realce e Casa Paroquial de Acesita.

OS CLÁSSICOS

Os fãs de futebol poderão relembrar as partidas clássicas do time do coração que começam a ser exibidas nos canais SporTV 2 e SporTV 3. O jogo de estreia é Flamengo e Cruzeiro (3 a 0), de dezembro de 2014 e vai ao ar hoje (14), à 0h15 no SporTV 2. Na sequência, o público poderá assistir à partida entre os times, que aconteceu em julho de 2008 e teve o Cruzeiro como vitorioso por 2 a 0. Semanalmente, sempre às sextas e sábados, os canais vão levar para os torcedores grandes partidas dos times que participarão da rodada da série A, no fim de semana.