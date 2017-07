Coluna William Saliba – 12/07/17

BASSETTI: “PACIFICAR A USIMINAS E RESPEITAR A DECISÃO DO CONSELHO”

Falando hoje (12), em português fluente, a lideranças de Ipatinga, durante o almoço do Grupo Raízes, o presidente da Ternium do Brasil, Paolo Bassetti, declarou que é preciso deixar o presidente da Usiminas, Sérgio Leite, trabalhar em paz. O desentendimento entre os sócios judicializado pelos japoneses tem que ficar fora da empresa. “Precisamos de um presidente forte na Usiminas, que possa reduzir a dívida da empresa e fazê-la voltar a crescer. Pacificar é a palavra de ordem, respeitando a decisão do conselho de acionistas.” – frisou o simpático executivo italiano.

CONFIANÇA

Bassetti frisou que o grupo Ternium acredita e continua investindo no Brasil e que não pensa em hipótese alguma em deixar a sua participação no capital da Usiminas, da qual é o maior acionista com 23,06% do capital total. Para o presidente do grupo italiano no Brasil, é importante que a companhia continue reduzindo a dívida.

TERMÔMETRO DO MERCADO

O mercado de capitais reagiu muito bem com o retorno do engenheiro Sérgio Leite à presidência da Usiminas. Em seu primeiro mandato como presidente, de maio a outubro de 2016, o valor de mercado da Usiminas registrou uma variação positiva de 146%. Ao assumir novamente o comando da empresa, em março último até a data atual, a valorização foi de 19%.

QUADRO ANTERIOR

O mesmo gráfico do mercado aponta que na gestão do presidente anterior, Rômel de Souza, entre janeiro de 2015 e maio de 2016, o valor da Usiminas registrou uma queda de 63%. Em sua gestão, de outubro de 2016 a março de 2017, a desvalorização da empresa foi -3%.

MINEIRAS VAIDOSAS

Que as mineiras são vaidosas, isso todo mundo sabe. Agora que elas estão no topo do ranking nacional de idas ao salão, aí já é novidade. De acordo com um estudo realizado pela empresa Avec, maior plataforma de tecnologia e gestão para o mercado de estabelecimentos beleza do País, as mulheres de Minas Gerais acumulam o maior índice de visitas aos salões de beleza do Brasil, neste ano. De janeiro a junho, as mineiras visitaram o salão de beleza mais de oito vezes. Os serviços mais cobiçados entre as elas são corte, manicure e pedicure. O Brasil é o terceiro mercado global de beleza, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos.

SAÚDE

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) abriu consulta pública para receber sugestões sobre a ampliação da cobertura dos planos de saúde brasileiros. Até o dia 26 de julho, estará disponível no site da ANS a proposta da agência para que os planos passem a cobrir 15 novos procedimentos médicos. A proposta dos novos procedimentos foi elaborada a partir de 171 solicitações de mudanças discutidas por um grupo técnico. A ampliação da cobertura deverá entrar em vigor em 2018.

A seguir, o registro fotográfico da presença do presidente da Ternium do Brasil no almoço do Grupo Raízes, em Ipatinga: