Coluna William Saliba – 11/07/17

PRESIDENTE DA TERNIUM SE REÚNE COM LIDERANÇAS DE IPATINGA

O presidente da Ternium no Brasil, Paolo Bassetti, é o convidado do Grupo Raízes para o seu tradicional almoço, que acontece nesta quarta-feira (12), no Hotel San Diego Suítes, em Ipatinga. A empresa italiana é a maior acionista da Usiminas, onde detém 23,06% do capital total da empresa.

O EXECUTIVO

Italiano de Milão, o presidente do grupo Ternium no Brasil, Paolo Bassetti, chegou ao país em 2009 e acompanhou, de perto, a entrada do conglomerado na Usiminas. Casado e com filhos, o executivo estudou Economia, em Londres; História em Bolonha, na Itália; e frequentou o Massachusetts Institute of Technology (MIT), uma das mais renomadas escolas de tecnologia do mundo. Com português fluente, Bassetti retrata bem o sucesso da Ternium, cuja experiência de gestão na América Latina é modelo (21% EBITDA). Pelo visto, gestão industrial é o que a Ternium e Bassetti sabem fazer de melhor.

CONVIDADOS NOTÓRIOS

O Grupo Raízes promove semanalmente um almoço, no qual ocasionalmente convida personalidades do mundo empresarial e político para falarem de seus projetos. Somente neste ano, o Raízes recebeu entre outros, como convidados, o presidente da Usiminas, Sérgio Leite; o presidente da Cenibra, Naohiro Doi; o diretor executivo da Fundação São Francisco Xavier, Luís Márcio Ramos; o superintende de hospitais da mesma fundação, Mauro Oscar Soares de Souza Lima; e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda.

QUEM INTEGRA O RAÍZES

Atualmente presidido pelo engenheiro Elísio Cacildo Vieira – ex-presidente da Agência de Desenvolvimento de Ipatinga – o Raízes é formado por lideranças tradicionais da cidade. Nascido há 25 anos, o grupo reúne profissionais de diversas áreas, como empresários, advogados, engenheiros e médicos. Em almoços mensais, eles recebem lideranças e personalidades para troca de informações sobre assuntos de interesse da comunidade regional.

MOVIMENTO PRÓ-381

O Movimento Nova 381, coordenado pela Fiemg Regional Vale do Aço, já reúne mais de 67 mil participantes inscritos, de 660 municípios de todo o Brasil. A iniciativa objetiva apoiar e monitorar a realização das obras de duplicação e melhorias da BR-381 Norte até sua conclusão; e promover a dinamização da economia estadual e regional a partir da realização das obras. O movimento mantém uma página na internet (http://www.nova381.org.br/site/) para inscrições e informações sobre o andamento dos serviços de modernização da rodovia.

DIA DO ROCK

O Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, preparou uma atração especial com a dupla Dinny e Tutu, em comemoração ao Dia Mundial do Rock. Os dois artistas se apresentam nesta sexta-feira (13), às 19h30, na praça de alimentação do mall. Tutu interpreta The Doors, Nirvana e U2. Já a sua “cúmplice”, como ele mesmo se refere à cantora Dinny, traz todo referencial nacional nas interpretações de Mutantes, Lobão, Ira! e Engenheiros do Hawaii. A entrada é gratuita.

PANIFICAÇÃO

Gente nova na direção do Sindicato da Indústria da Panificação do Vale do Aço. A nova diretoria, eleita para o triênio 2017/2020, toma posse nesta quarta-feira (12), às 19h no auditório da Fiemg Regional Vale do Aço, em Ipatinga.