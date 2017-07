COLUNA WILLIAM SALIBA – 07/07/17

EMPRESÁRIA LANÇA GRIFFE, EM IPATINGA, DE ÓCULOS DE SOL

Com a experiência adquirida no mercado da moda, em Santa Catarina, a empresária Eli Leopoldo lança na próxima quinta-feira (13), às 20h, no Caso do Alto, no Iguaçu, em Ipatinga, a sua griffe de óculos de sol. Serão lançados inicialmente 50 modelos de óculos, todos com proteção UV e customizados com a marca Eli Leopoldo.

VISÃO EMPREENDEDORA

Bem-sucedida em Ipatinga com a comercialização de semijoias, Eli Leopoldo avaliou a possibilidade de ampliar o seu portfólio. Assim, elaborou um plano de negócios para o lançamento da linha de óculos com a sua griffe. A empresária identificou o nicho de mercado no qual as suas clientes pudessem ter vários modelos de óculos, dentro das últimas tendências da moda, adquirindo um produto de qualidade e com o preço acessível.

NA PROPORÇÃO

Entre as 15 medidas apresentadas no Pacto por Ipatinga, lançado pelo prefeito Sebastião Quintão para retomada do crescimento econômico e social da cidade, chama a atenção o incentivo fiscal para as empresas que venham a se instalar no município. Quanto maior o número de empregos gerados, maiores serão os descontos de tributos.

OLHO VIVO

Na área de segurança, o Pacto por Ipatinga está criando incentivos para os cidadãos e empresas instalarem câmeras que cubram espaços também diante dos seus imóveis e estabelecimentos. A prefeitura concederá abatimentos no IPTU proporcionais aos investimentos realizados. As imagens captadas deverão ser disponibilizadas num sistema integrado de controle.

WIFI

O Facebook apresentou nova ferramenta desenvolvida para ajudar os usuários a encontrarem redes Wi-Fi. O serviço “Find Wi-Fi” está sendo disponibilizado em todo o mundo para pessoas que se conectam por meio de iPhones e dispositivos Android. Para localizar pontos de Wi-Fi, basta clicar na aba “Mais” no aplicativo do Facebook e depois em “Encontrar Redes Wi-Fi”. Os pontos de Wi-Fi mais próximos disponíveis poderão ser vistos por meio de um mapa. Além disso, é possível saber mais sobre os estabelecimentos onde as redes de internet estão disponíveis.