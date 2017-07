Coluna William Saliba – 06/07/17

VALE DO AÇO É DESTAQUE NO PRÊMIO SESI DE LITERATURA

Concorrendo com 625 inscritos de 306 empresas de 92 municípios mineiros, os representantes das indústrias do Vale do Aço se destacam na premiação do Prêmio Sesi de Literatura. Na categoria verso, foram premiados o jornalista Rudson Vieira, da Coordenadoria de Comunicação da Cenibra, com o texto “Classificados”; Pedro Henrique de Souza Castro, da Usiminas, com “Inexistir”; e André Luiz Pereira Pinho, da Lumar, com “Filhos do Gueto”. A seleção dos textos dos industriários foi realizada por integrantes da Academia Mineira de Letras e todos os 30 selecionados terão seus textos publicados no livro “Sesi Literatura em Prosa e Verso”.

A VELHA PONTE

A convite do deputado federal Leonardo Quintão (PMDB), o superintendente Regional do DNIT em Minas Gerais Fabiano Martins Cunha, participa nesta sexta-feira (7), às 11h, de audiência pública no Hotel Metropolitano, em Coronel Fabriciano. Em pauta, o início das obras de reforma da ponte velha sobre o Rio Piracicaba e a construção de uma alça de acesso entre Timóteo e o Contorno da BR-381.

COLHER DE CHÁ

A banda Colhé de Chá comemora 10 anos retornando aos palcos com um show autoral, onde mistura letras debochadas, som dançante, lirismo e poesia nonsense. A reestreia será no barzinho Avesso, nesta sexta-feira (7), a partir de 22h30, no Centro Comercial do Cariru, em Ipatinga. A banda “Colhé de Chá” nasceu e se criou tocando em festas universitárias, casas de shows e bares do Vale do Aço. Sua música tem como base o rock clássico, com pitadas de folk, samba, funk, tropicalismo e noise.

ARRAIÁ

Neste sábado, às 17h, será realizado o tradicional Arraiá do Lar da Criança, na Praça Grande Otelo, no Bairro Ideal. Promovido pela Sociedade Espírita Unidos Para o Bem (Seub), a festa julina terá comidas típicas, barraquinhas e apresentação artística das crianças atendidas pela creche mantida pela instituição.

SÍLVIO SANTOS

A biografia de Sílvio Santos será lançada nesta quinta-feira (6), em São Paulo. Escrito pelo jornalista Fernando Morgado o livro ‘Silvio Santos – A Trajetória do Mito’ (Editora Matrix), conta toda a história do comunicador e dono do SBT, que começou a trabalhar aos 14 anos como camelô e mais tarde ingressou no rádio. A narrativa combina textos ágeis, declarações dadas por Silvio Santos ao longo das últimas seis décadas e uma completa linha do tempo, sendo que cada capítulo mostra uma faceta do empresário e apresentador. O formato usado na construção da obra é inédito.

POLÊMICA BALADA

Os marmanjos adoraram, algumas mulheres elogiaram e outras contestaram. E agora a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape) emite nota oficial repudiando a interferência do governo em proibir o preço diferenciado ou a entrada gratuita de mulheres em shows e baladas, que segundo a Abrape “afronta o preceito constitucional da livre iniciativa” e “não pode sofrer censura, nem interferências em razão de posturas ideológicas ou de gênero, exceto se ferir direitos individuais ou sociais”. Pela analogia, segundo a entidade da classe, também teriam que ser condenados o Dia das Mães, o Dia dos Pais e o Dia Internacional da Mulher. Pegaram pesado.